Zełenski: nie jesteśmy w okrążeniu, problem jest gdzie indziej

Ołech Biłecki o sytuacji w obwodzie kurskim i sumskim Źródło: TVN24

Nasze wojska nie są otoczone w obwodzie kurskim - zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rosyjska armia gromadzi przy wschodniej granicy kraju, co "wskazuje na chęć uderzenia w nasz obwód sumski". Wcześniej agencji Interfax-Ukraina podała, że Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły wycofanie się z rosyjskiego miasteczka Sudża w obwodzie kurskim.

W sobotę na platformie Telegram Wołodymyr Zełenski poinformował, że wysłuchał raportu z sytuacji na linii frontu, którą przekazał mu naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski. "Widzimy (…) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy, gdzie rosyjska armia gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski. Rozumiemy to i będziemy temu przeciwdziałać" - napisał.

"Chciałbym, aby wszyscy nasi partnerzy zrozumieli, co planuje (przywódca Rosji Władimir) Putin, do czego się przygotowuje i co będzie ignorował. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Zniszczenia w obwodzie kurskim Źródło: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/PAP/EPA

Zełenski przekazał również, że "stabilizuje się sytuacja na kierunku pokrowskim", jednak inaczej wygląda sytuacja w obwodzie kurskim.

"Operacja naszych sił w niektórych rejonach obwodu kurskiego jest kontynuowana. Jednostki wykonują swoje zadania dokładnie tak, jak jest to wymagane. Dzięki siłom ukraińskim w obwodzie kurskim znaczna część sił rosyjskich została wycofana z innych obszarów. Nasze wojska nadal powstrzymują odpowiednie grupy Rosji i Korei Północnej w regionie Kurska. Nasze wojska nie są otoczone" - zapewnił.

Wycofanie ukraińskich Sił Zbrojnych z Sudży

W sobotę rano agencja Interfax-Ukraina przekazała, że Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły, że wycofały się z rosyjskiego miasteczka Sudża w obwodzie kurskim. "Siły obrony Ukrainy opuściły miasto rejonowe (powiatowe) Sudża w obwodzie kurskim i odeszły w pobliże granicy rosyjsko-ukraińskiej (…)" - poinformowała.

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do oficera prasowego w Sztabie Generalnym Ukrainy z prośbą o potwierdzenie informacji o wycofaniu się ukraińskich wojsk z Sudży. Rzecznik odpowiedział, że nie posiada takich informacji. "Na razie nie posiadam takich informacji ani pełnomocnictw (do informowania o sytuacji – red.)" - napisał.

Sztab Generalny oświadczył, że walki z Rosjanami w obwodzie kurskim nadal trwają. "W ciągu ostatnich 24 godzin na kierunku kurskim doszło do 20 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 19 nalotów, zrzucił 28 bomb kierowanych i dokonał 232 ostrzałów artyleryjskich, w tym trzech z systemów wyrzutni rakietowych" - powiadomiono w komunikacie.

Sytuacja w obwodzie kurskim

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

W piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że operacja ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji spełniła swoje zadania, gdyż odciągnęła siły rosyjskie z trudnych kierunków frontu. Zełenski przyznał, że sytuacja na tym odcinku jest ciężka.

Wcześniej w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim. Dowództwo zapewniło, że nie ma takiego zagrożenia, zaś poszczególne jednostki zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje obronne.

Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały "całkowicie okrążone" przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim w Rosji. Z kolei w czwartek przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w tym regionie.

Apel Trumpa do Putina

W piątek Trump poinformował, że "gorąco poprosił Putina", by darował życiu ukraińskim żołnierzom walczącym w obwodzie kurskim. "Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej. Niech Bóg błogosławi ich wszystkich!!!" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Przywódca Rosji oświadczył w odpowiedzi, że Kreml "ze zrozumieniem odnosi się" do wezwania Trumpa. - W przypadku złożenia broni i oddania się do niewoli (ukraińscy żołnierze - red.) będą mieli zagwarantowane życie i godne traktowanie w zgodzie z normami prawa międzynarodowego i prawa Rosji - zapewnił Putin.

Po tym, jak Donald Trump zamieścił wpis, nie było jasne, czy rozmawiał bezpośrednio z przywódcą Rosji, czy odniósł się do rozmowy Putina i jego doradców. W piątek po godzinie 15 czasu polskiego Biały Dom poinformował, że Trump nie rozmawiał osobiście z Putinem, a wpis odnosił się do czwartkowej rozmowy przywódcy Rosji z wysłannikiem prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem.