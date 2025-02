Zełenski: Trump nie ma jeszcze oficjalnego planu zakończenia wojny z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zna zarys planu prezydenta USA Donalda Trumpa na zakończenie wojny z Rosją. Dodał jednak, że Trump nie ma jeszcze oficjalnego planu, a jedynie niektóre zagadnienia zostały omówione z Waszyngtonem przed inauguracją 20 stycznia.

"(Planu Trumpa) nie ma jeszcze oficjalnie. To, co pojawia się w różnych publikacjach... Jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa" – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że "nie może być planu opracowanego bez czyjegoś udziału, nawet ze strony Stanów Zjednoczonych". "Poczekajmy na nasze (ukraińsko-amerykańskie - red.) oficjalne rozmowy i oficjalne wyniki" - dodał.

Zełenski gotów do rozmów z Putinem

Szef państwa ukraińskiego oznajmił, że jest gotowy do rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, jeśli ma to doprowadzić do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

"Z pewnością zarówno Stany Zjednoczone, prezydent Trump, jak i kraje Unii Europejskiej uważają, że dyplomacja jest niemożliwa bez Rosji, bez Putina. I dlatego powiedziałem: jestem gotowy, jeśli (wcześniej) zrozumiemy, jak zakończy się ta wojna" - wyjaśnił prezydent.

Zełenski zwrócił uwagę na znaczenie trwałego pokoju z silnymi gwarancjami bezpieczeństwa, dodając, że pracuje nad tym ze stroną amerykańską. "Będziemy pracować tak, aby było to wspólne zrozumienie i wizja. Nawet jeśli Rosji coś się nie podoba, to potrzebujemy wspólnej wizji wśród partnerów. I wtedy jesteśmy gotowi do dyplomacji" - podkreślił.

Francuskie samoloty przekazane Ukrainie

Prezydent potwierdził przybycie na Ukrainę nowej partii samolotów wielozadaniowych F-16 i sprecyzował, że maszyny zostały dostarczone w środę. Zaznaczył także, że nie może ujawnić liczby francuskich myśliwców Mirage 2000-5, również przekazanych Ukrainie.

Francuskie samoloty Mirage 2000 trafiły do ukraińskiej armii Reuters

Wcześniej ukraiński minister obrony Rustem Umierow powiadomił, że jego kraj otrzymał pierwsze francuskie samoloty Mirage 2000. Jak dodał, będą one "nowym elementem ochrony nieba". O przekazaniu tych maszyn informował wcześniej francuski minister obrony Sebastien Lecornu. Umierow napisał na Facebooku, że Ukraina otrzymała także samoloty F-16 z Holandii.

