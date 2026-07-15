Świat Ukraińcy trafili w 20 statków z floty cieni Oprac. Adrian Wróbel |

Atak ukraińskich dronów w statki rosyjskiej floty cieni Źródło wideo: Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy/X Źródło zdj. gł.: Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy/X

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Ukraińskie drony uderzyły w nocy w 20 rosyjskich jednostek na Morzu Czarnym, w tym 17 tankowców - poinformował w środę we wpisie na Telegramie dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) armii Ukrainy, major Robert "Madiar" Brovdi. Wyjaśnił, że działania te odbywają się w ramach kolejnej fali operacji "MoLoChKa".

Rosyjska flota cieni

SBS przekazały we wtorek na platformie X, że w ciągu ostatnich dziewięciu dni ich operatorzy zniszczyli łącznie 116 rosyjskich jednostek pływających. Podkreślono, że mimo sankcji Rosja nadal eksportuje ropę naftową przy użyciu tak zwanej floty cieni i wykorzystuje uzyskane środki do finansowania działań wojennych.

"Unieruchomienie tankowców, statków towarowych i jednostek pomocniczych komplikuje eksport ropy i produktów naftowych, ogranicza możliwości transportu morskiego oraz zmniejsza zdolność wroga do dostarczania paliwa swoim siłom na tymczasowo okupowanym Krymie" - napisano w komunikacie.

Flota cieni to sieć głównie starszych tankowców, wykorzystywanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy co najmniej 600 jednostek, choć według niektórych szacunków może obejmować nawet około 1600 statków na całym świecie.

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