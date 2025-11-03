Co się dzieje w Pokrowsku? "Ataki w małych grupach"

W rejonie Pokrowska toczą się zacięte walki Źródło: TVN24, Reuters

"Najeźdźca kontynuuje ataki w małych grupach złożonych z maksymalnie pięciu żołnierzy bez użycia wozów bojowych" - przekazała w poniedziałek w mediach społecznościowych wojskowa grupa operacyjna, odpowiedzialna za wschodnią linię frontu.

Zaprzeczyła tak poniedziałkowym twierdzeniom Moskwy, że jej żołnierze poczynili postępy w tym mieście. Według ukraińskiej armii, wróg nie kontroluje w pełni żadnej części Pokrowska.

Naczelny dowódca armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski tego samego dnia poinformował, że ukraińskie siły odbiły z rąk agresora 188 kilometrów kwadratowych terytorium w okolicy miejscowości Dobropole, oddalonej o około 20 km na północ od Pokrowska i zdobyły kolejne 250 kilometrów kwadratowych pola walki niekontrolowanego przez żadną ze stron. Jak podkreślił, ruch ten zmusza Rosjan do przekierowania części uwagi z walk o Pokrowsk.

Rola Pokrowska w obronie Ukrainy

Miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim pozostaje ostatnią przeszkodą dla rosyjskich sił na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska - komentował wcześniej niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Walki o Pokrowsk rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2024 roku, ale rosyjscy żołnierze byli w stanie zbliżyć się do miasta dopiero po prawie roku, pod koniec lipca 2025 roku. W mieście znajduje się transportowy i logistyczny hub, na którym zależy Rosji.

