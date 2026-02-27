Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej

Zaporoska Elektrownia Jądrowa Źródło: Reuters

Od piątku w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej obowiązuje tymczasowe zawieszenie broni. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać walki, aby naprawić zewnętrzne linie zasilania, które konieczne są do utrzymania materiału jądrowego w odpowiedniej temperaturze - podał Reuters.

Informację tę potwierdziła również Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). "Wprowadzone zostało kolejne lokalne zawieszenie broni osiągnięte przy pośrednictwie MAEA, mające na celu przywrócenie zasilania awaryjnego o napięciu 330 kV dla elektrowni jądrowej w Zaporożu" - napisano w oświadczeniu.

"Szef MAEA Rafael Grossi podaje, że obecnie trwają prace związane z rozminowywaniem terenu. Mają one zapewnić bezpieczeństwo ekipom naprawczym" - dodano.

Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.



Uszkodzone zasilanie elektrowni

Zaporoska Elektrownia Jądrowa znajduje się w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy, na brzegu rzeki Dniepr. To największa elektrownia atomowa w Europie.

W marcu 2022 roku zajęły ją wojska rosyjskie, które nie zezwalają stronie ukraińskiej na dostęp do obiektu. Znajdują się tam tylko Rosjanie oraz kilku ekspertów Międzynarodowej Agencja Energii Atomowej, wpuszczonych przez Moskwę do monitorowania sytuacji.

Obecnie elektrownia nie produkuje energii elektrycznej. Korzysta natomiast z zasilania zewnętrznego, by utrzymać materiał jądrowy w odpowiedniej temperaturze i uniknąć katastrofalnego w skutkach wypadku.

10 lutego rosyjski zarząd elektrowni podał, że w wyniku ukraińskich ataków jedna z dwóch linii doprowadzających zasilanie została uszkodzona. W zeszłym tygodniu dyrektor MAEA alarmował, że elektrownia funkcjonuje jedynie dzięki głównej linii energetycznej, straciwszy zasilanie awaryjne.

Elektrownia w negocjacjach pokojowych

Kwestia kontroli nad Zaporoską Elektrownią Jądrową jest jednym z punktów spornych w rosyjsko-ukraińskich negocjacjach pokojowych.

Widok na Zaporoską Elektrownię Jądrową Źródło: Ihor Bondarenko/Shutterstock

W 28-punktowym planie pokojowym przedstawionym w listopadzie przez Waszyngton USA proponowały, aby elektrownia była wspólnie zarządzana przez Ukrainę, Rosję i USA. Każdy kraj kontrolowałby 33 procent zysków, a USA pełniłyby rolę głównego nadzorcy.

Kijów sprzeciwia się, aby Rosja miała jakąkolwiek kontrolę nad elektrownią. Zamiast tego zaproponował, aby zarządzana była ona przez amerykańsko-ukraińską spółkę joint venture. Połowa wytworzonej energii elektrycznej trafiałaby na terytoria kontrolowane przez Ukrainę, a o dystrybucji pozostałych 50 procent miałyby decydować USA. Taka propozycja nieakceptowalna jest z kolei dla Moskwy.

Jak poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kolejne trójstronne negocjacje pokojowe mają odbyć się w Abu Zabi na początku marca.

