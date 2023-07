Ukraińskie wojsko: Rosja zaatakowała dronami południowe rejony

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy, czyli tzw. formatu Ramstein, odbędzie się we wtorek - poinformował w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.



"Przypomnę, że w sprawie każdego rodzaju zagranicznego uzbrojenia, które od dawna jest na froncie, na początku słyszałem 'nie, tego nie będzie, to niemożliwe'. W rzeczywistości jest to możliwe, ale w swoim czasie i pod warunkiem naszego uporu. 18 lipca będziemy kontynuować pracę nad niemożliwym na kolejnym spotkaniu w formacie Ramstein" - napisał minister na portalu Liga.net.