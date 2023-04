Wiceszef biura prezydenta Ukrainy: możemy rozmawiać o Krymie, gdy dojdziemy do jego granic

Czwartek jest 407. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraina jest gotowa przedyskutować z Rosją przyszłość Krymu, jeśli ukraińskie wojska dotrą do granicy okupowanego półwyspu - powiedział dziennikowi "Financial Times" wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Sybiha. - Nie oznacza to, że wykluczamy drogę, w której Krym wyzwolony będzie przez naszą armię - dodał. Relacja na żywo w tvn24.pl.