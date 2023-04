ISW: Rosjanie mają nową dostawę dronów, to nimi zaatakowali Kijów

Rosyjski wywiad wojskowy GRU wykorzystuje do swych celów sportowy rajd terenowy Silk Way Rally, którego trasa przebiegała do momentu wybuchu pandemiii COVID-19 z Rosji do Azji wschodniej - podał niezależny rosyjski portal The Insider. Dziennikarze uważają, że kontakty z GRU utrzymuje szef Stowarzyszenia Silk Way Rally Bułat Janborisow.

Insider zwraca uwagę, że Janborisow, obywatel Rosji i Cypru, został odznaczony orderem Aleksandra Newskiego przez wiceszefa GRU gen. Władimira Aleksiejewa. Janborisow, którego portal określa jako "oficjalnego dyrektora" rajdu, powiedział dziennikarzom, że nie ma związków z GRU, a order otrzymał za pomoc okazaną ministerstwu obrony Rosji w dostarczeniu z Chin sprzętu do walki z koronawirusem.

Zapewnił też, że po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie kontaktował się z gen. Aleksiejewem, który - według Insidera - brał aktywny udział w organizacji pierwszego etapu inwazji. Insider podaje zaś, że billingi rozmów telefonicznych potwierdzają ich kontakty.