Pentagon ogranicza Ukrainie możliwość uderzania w głąb Rosji

Trump o porozumieniu w sprawie wysyłania uzbrojenia do Ukrainy Źródło: Reuters, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podkreśliła gazeta, podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do przyłączenia się do rozmów pokojowych, Ukraina została powstrzymana przed przeprowadzaniem ataków w głąb terytorium Rosji.

W sprawie użycia broni dalekiego zasięgu decydujące słowo należy do sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha.

Pete Hegseth Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Coraz większa frustracja prezydenta Donalda Trumpa

Reuters zwrócił uwagę, że informacja "WSJ" pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły żadnego przełomu.

Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce Źródło: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Trump zapowiedział możliwość ponownego rozważenia sankcji gospodarczych wobec Rosji lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.

- Podejmę decyzję co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna - oznajmił prezydent, który liczył na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla stacji NBC powiedział, że "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy program szczytu będzie gotowy. - A ten w ogóle nie jest gotowy - dodał Ławrow.

OGLĄDAJ: Europa woli udawać, że "Trump jest demokratą i zależy mu na NATO". Cena? "Upokorzenia" Zobacz cały materiał