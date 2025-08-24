Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pentagon ogranicza Ukrainie możliwość uderzania w głąb Rosji

Pentagon
Trump o porozumieniu w sprawie wysyłania uzbrojenia do Ukrainy
Źródło: Reuters, TVN24
Pentagon blokuje Ukrainie możliwość użycia taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji - donosi "Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników. Jak dodaje, działanie to ogranicza możliwości Kijowa w obronie przed inwazją Moskwy.

Jak podkreśliła gazeta, podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do przyłączenia się do rozmów pokojowych, Ukraina została powstrzymana przed przeprowadzaniem ataków w głąb terytorium Rosji.

W sprawie użycia broni dalekiego zasięgu decydujące słowo należy do sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha.

Pete Hegseth
Pete Hegseth
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Coraz większa frustracja prezydenta Donalda Trumpa

Reuters zwrócił uwagę, że informacja "WSJ" pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły żadnego przełomu.

Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Trump zapowiedział możliwość ponownego rozważenia sankcji gospodarczych wobec Rosji lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.

- Podejmę decyzję co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna - oznajmił prezydent, który liczył na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla stacji NBC powiedział, że "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy program szczytu będzie gotowy. - A ten w ogóle nie jest gotowy - dodał Ławrow.

OGLĄDAJ: Europa woli udawać, że "Trump jest demokratą i zależy mu na NATO". Cena? "Upokorzenia"
pc

Europa woli udawać, że "Trump jest demokratą i zależy mu na NATO". Cena? "Upokorzenia"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp//akw

Źródło: PAP, Wall Street Journal

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PentagonUkrainaUSAWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
imageTitle
Kolejna poważna kontuzja pechowego Holendra. Pokazał złamanie
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki cofał, w miejscu gdzie pracował 21-latek
Jeden cofał ciężarówką, drugi remontował drogę. 21-latek przygnieciony
Lublin
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
WARSZAWA
shutterstock_328768823
Wybuch w centrum Moskwy
Upamiętniono sierżanta Mateusza Sitka
Zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Upamiętnili sierżanta Mateusza Sitka
Białystok
Balenciaga
Torebka jak z dyskontu, cena jak z ekskluzywnego butiku
BIZNES
Policjantka uratowała psy
Psy biegały po drodze ekspresowej. Zareagowała policjantka
Poznań
Zabójstwo w Amasterdamie
200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastolatki
Megarakieta Starship
Największa rakieta świata czeka na start
METEO
imageTitle
Jej zmorą była Radwańska. 35-latka z trzecim tytułem w karierze
EUROSPORT
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
WARSZAWA
imageTitle
Kenijki się postawią? "Potrafią robić niemożliwe rzeczy"
Najnowsze
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
WARSZAWA
Przymrozek, Grzędy koło Wałbrzycha
Poprzedniej doby było biało na północy i południu
METEO
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES
imageTitle
Siedemnaście dolarów za godzinę "najlepszej pracy na świecie"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik
Pożar
Tragiczny pożar domu. Niemowlę i kobieta zginęli
Trójmiasto
Fragmenty taśmy policyjnej pozostawione na polu kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł dron
"Cały czas wprowadzano nas w błąd"
Polska
shutterstock_1956258484
Luka w systemie kaucyjnym? Wiceminister chce zmian
BIZNES
Jezioro zagraża miastom w północnym Pakistanie
Po lawinie powstało jezioro. Jest śmiertelnie niebezpieczne
METEO
imageTitle
Ten sam sędzia, podobna sytuacja, inna decyzja. Znów kontrowersja w meczu Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Hit z Polakami coraz bliżej. "To najważniejsza data"
EUROSPORT
Izraelski żołnierz w Tulkarm na okupowanym Zachodnim Brzegu
O tym planie debatują w Izraelu od 20 lat. Ma być "ostatecznym gwoździem w trumnie"
Mark Carney, premier Kanady
Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie
pap_20240909_1TS
Atak na rosyjską elektrownię atomową. Pożar i spadek mocy
Samolot EasyJet
Miał halucynacje, próbował wedrzeć się do kokpitu. Powstrzymali go pasażerowie
imageTitle
Kosmiczny gol pogrążył Milan na otwarcie sezonu
EUROSPORT
AdobeStock_163181700
Babko, babko, udaj się... ale co dalej?
Justyna Suchecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica