Pojmani Chińczycy. Zełenski ma propozycję

1141 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. - Jesteśmy gotowi wymienić pojmanych obywateli Chin wyłącznie na ukraińskich żołnierzy znajdujących się w rosyjskiej niewoli - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Północnokoreańscy żołnierze dzięki doświadczeniu zdobytemu na polu walki stali się poważnym przeciwnikiem dla ukraińskiej armii - ocenił amerykański dziennik "Wall Street Journal". Zdobyte umiejętności mogą zabrać do kraju i wdrożyć w swojej ogromnej armii, co niepokoi Koreę Południową i Japonię.

> Po stronie Rosji walczy co najmniej 155 obywateli Chin - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. We wtorek ukraińskie wojsko wzięło do niewoli dwóch Chińczyków, którzy walczyli po stronie Kremla w obwodzie donieckim.

> Jesteśmy gotowi wymienić pojmanych obywateli Chin wyłącznie na ukraińskich żołnierzy znajdujących się w rosyjskiej niewoli - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że do Moskwy wysłano stosowny sygnał w tej sprawie.

> Wróg co miesiąc zwiększa liczebność swoich sił zbrojnych o osiem-dziewięć tysięcy dzięki żołnierzom kontraktowym - powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski w wywiadzie. Mówił także, jakie znaczenie ma dla Rosji wsparcie Korei Północnej i Białorusi.

> Atak Rosji na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie, gdzie zginęło dziewięcioro dzieci, to kolejny przykład okrucieństwa Kremla, który ma złamać opór Ukraińców – powiedziała Agnieszka Góralska, zastępczyni kierownika placówki w ambasadzie RP w Kijowie.

> Rosyjskie drony zaatakowały ukraińskie miasta Dniepr i Charków późnym wieczorem we wtorek, wywołując pożary i raniąc co najmniej dziewięć osób - poinformowali urzędnicy.

> Ukraina wkrótce otrzyma pierwszą transzę zysków z rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej; od końca kwietnia zamierzamy stopniowo wypłacać drugą transzę – poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas na konferencji w Brukseli.