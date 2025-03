Zełenski: operacja kurska spełniła swoje zadania

1115 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. - Operacja ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji spełniła swoje zadania, gdyż odciągnęła siły rosyjskie z trudnych kierunków frontu. Obecnie sytuacja na tym odcinku jest ciężka - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Mieliśmy dzisiaj dobre rozmowy z Rosją i Ukrainą - oświadczył Donald Trump podczas swojego wystąpienia w siedzibie resortu sprawiedliwości. Mówił, że uzyskanie zgody na zawieszenie broni od Rosji "nie jest łatwe". - To trudne, ale myślę, że to robimy - dodał prezydent USA.

> Jest powód do ostrożnego optymizmu w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie - powiedział w piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych w Kanadzie. Ocenił, że sytuacja nadal jest trudna i złożona.

> Dobrze rozumiemy kwestie bezpieczeństwa w kontaktach z naszymi europejskimi partnerami - oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził ponadto, że teraz jest dobra okazja, by "szybko zakończyć tę wojnę". Zdaniem Zełenskiego, Putin "nie może wycofać się z wojny, dlatego robi wszystko, by sabotować porozumienie pokojowe i stawia niemożliwe do przyjęcia warunki".