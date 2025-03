Wojsko rosyjskie w miejscowości Sudża w obwodzie kurskim Źródło: Reuters

1121 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku siły zbrojne Rosji straciły około 900 tysięcy żołnierzy, w tym 200-250 tysięcy z nich zginęło. To największe straty Rosji od II wojny światowej. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby dotyczące wojny w Ukrainie.

> Jak czytamy w komunikacie resortu obrony Wielkiej Brytanii, przywódca Rosji Władimir Putin i rosyjskie dowództwo najprawdopodobniej stawiają wojskowe cele ponad życie rosyjskich żołnierzy. "Są niemal na pewno gotowi tolerować stale wysokie wskaźniki ofiar, o ile nie wpłynie to negatywnie na poparcie dla prowadzenia wojny wśród społeczeństwa lub elit" – dodano. Siły zbrojne Rosji straciły około 900 tysięcy żołnierzy, w tym śmierć poniosło od 200-250 tysięcy. To największe straty Rosji od II wojny światowej – stwierdza resort obrony Wielkiej Brytanii.

Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim Źródło: PAP/EPA

> Brytyjscy żołnierze mogą zostać wycofani ze swoich dotychczasowych miejsc dyslokacji na wschodniej flance NATO, aby stworzyć siły odstraszania na Ukrainie – poinformował w czwartek wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard, cytowany przez dziennik "Times". Jak podkreślił Pollard w wypowiedzi dla Times Radio, jego kraj nie wysłałby jednak oddziałów na Ukrainę bez gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Koncepcja rozmieszczenia kilkudziesięciu tysięcy europejskich żołnierzy na Ukrainie w celu nadzorowania ewentualnego porozumienia ukraińsko-rosyjskiego jest popierana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

> Wbrew twierdzeniom Władimira Putina, powtarzanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, ukraińscy żołnierze nie są okrążeni przez wojska rosyjskie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji – przekazały agencji Reutera trzy źródła zapoznane z ustaleniami zachodnich służb wywiadowczych. Według dwóch źródeł amerykańskich agencje wywiadowcze w USA, w tym CIA, przekazały te ustalenia Białemu Domowi w ubiegłym tygodniu. Mimo to Trump w dalszym ciągu przywoływał rzekome okrążenie, ostatnio we wtorek po rozmowie z Putinem. Z ustaleń amerykańskich i europejskich służb wywiadowczych wynika, że ukraińscy żołnierze musieli wprawdzie w ostatnim czasie wycofywać się z zajmowanych pozycji w obwodzie kurskim pod presją wojsk rosyjskich, ale nie zostali przez nie okrążeni.

> Drony zaatakowały lotnisko w mieście Engels w obwodzie saratowskim na zachodzie Rosji, gdzie stacjonują ciężkie bombowce strategiczne, wykorzystywane do ataków na Ukrainę – poinformowały w czwartek ukraińskie media z powołaniem na źródła rosyjskie. Lotnisko wojskowe Engels-2 jest bazą samolotów Tu-95MS i Tu-160, należących do 22. dywizji lotnictwa bombowego Rosji – podał portal Ukrainska Prawda. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin oświadczył, że był to najbardziej zmasowany atak dronów na jego region, jaki odnotowano do tej pory. W Engelsie w czwartek odwołano zajęcia w szkołach. Ewakuowano też mieszkańców domów położonych w pobliżu lotniska. Miasto jest położone ok. 700 od granicy Rosji z Ukrainą.

> Po spotkaniu w czwartek z norweskim premierem Jonasem Gahrem Stoere prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił postawę Donalda Trumpa ws. przyjęcia Kijowa do NATO jako prezent dla Władimira Putina. Zełenski przyznał, że jest zaskoczony postawą Amerykanów. Według niego Donald Trump zbyt łatwo poddał się w tym temacie Kremlowi. Zwrócił uwagę, że w amerykańskiej agendzie rozmów z Rosjanami temat ukraińskiego wstąpienia do NATO przestał być widoczny. Odrzucił także możliwość przejęcia ukraińskich elektrowni atomowych przez USA.