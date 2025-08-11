Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże. Jest kilkunastu rannych

> Jak napisał na Telegramie gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew, w niedzielę późnym wieczorem w wyniku ataku ukraińskich dronów zginęły dwie osoby. Dwie kolejne zostały ranne i przewiezione do szpitala. Obwód tulski graniczy od północy z obwodem moskiewskim.
> Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy przekazało w mediach społecznościowych, że w niedzielę w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie zostało rannych co najmniej 12 osób. Według agencji Ukrinform poszkodowanych zostało 20 osób.
Siły rosyjskie zaatakowały przy użyciu kierowanych bomb lotniczych dzielnice mieszkalne, klinikę i dworzec autobusowy. Jedna z osób rannych została wydobyta przed ekipy ratownicze spod gruzów zniszczonych konstrukcji. Wcześniej tego dnia w rosyjskich atakach dronami i w ostrzale artyleryjskim w obwodach donieckim, chersońskim i zaporoskim zginęło sześć osób.
> W wyniku wybuchu morskich min w okolicach miejscowości Zatoka w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym zginęły trzy osoby. Jak przekazały lokalne władze wojskowe, do zdarzeń doszło na plażach, które są nieczynne ze względów bezpieczeństwa.
> Według rosyjskiego ministerstwa obrony w niedzielę wieczorem systemy obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu 3 godzin 27 ukraińskich dronów, w tym 11 w obwodzie tulskim, 1 w obwodzie moskiewskim a pozostałe w obwodach na południu i zachodzie kraju.
Autorka/Autor: mm, kgr/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLEG MOVCHANIUK