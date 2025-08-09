Logo strona główna
Świat

Zielone światło dla unijnych pieniędzy dla Ukrainy

Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim [luty 2023]
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1263 dni temu. Władimir Putin miał przekazać Waszyngtonowi, jakie ma ambicje terytorialne dotyczące podbojów na Ukrainie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Państwa Unii Europejskiej dały zielone światło czwartej wypłacie z unijnego instrumentu na rzecz Ukrainy w kwocie 3,2 miliarda euro. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby z i wokół Ukrainy.

> Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Będzie to pierwsze spotkanie przywódców od czasu objęcia władzy przez Trumpa po raz drugi. Spotkanie potwierdził też Kreml.

> Władimir Putin prawdopodobnie przekazał Waszyngtonowi, że jego ambicje terytorialne dotyczące podbojów na Ukrainie obejmują obwody chersoński, doniecki, zaporoski i ługański. Jednak zajęcie ich przez Rosjan nie jest ani bliskie, ani nieuchronne - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W ocenie ISW aby kontrolować obwód doniecki, Rosja musiałaby jeszcze zająć około 6,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej 25 procent tego regionu. Wprawdzie postępy wojsk rosyjskich zmierzające do okrążenia Pokrowska przyspieszyły w ostatnich tygodniach, ale jak dotąd zajęcie terenu o powierzchni około 30 km kwadratowych zajęło Rosjanom 18 miesięcy.

> Putin uznaje bezpośrednie rozmowy z Donaldem Trumpem za klucz do osiągnięcia swoich celów, a te wykraczają poza zyski terytorialne w Ukrainie - napisał "New York Times". Jak ostrzega, nie ma sygnałów, by rosyjski przywódca porzucił swoją bezkompromisowość.

> Donald Trump pytał w czwartek podczas rozmowy telefonicznej premier Włoch Giorgię Meloni o możliwość organizacji w Rzymie jego spotkania z Władimirem Putinem i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała Ansa. Jak dodała, nie zgodził się na to Kreml ze względu na poparcie Włoch dla Ukrainy.

Giorgia Meloni i Donald Trump. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Giorgia Meloni i Donald Trump. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Źródło: CHRIS KLEPONIS/EPA/PAP

> Państwa Unii Europejskiej dały zielone światło czwartej wypłacie z unijnego instrumentu na rzecz Ukrainy w kwocie 3,2 miliarda euro. Przekazanie tych pieniędzy było niepewne w związku z ograniczeniem autonomii organów antykorupcyjnych, którą po krytyce europejskich stolic ukraińskie władze przywróciły. Jest to czwarta regularna wypłata z unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy, którą Unia Europejska przekazuje na pokrycie bieżących wydatków tego państwa, co ma wspomóc jego finanse nadwyrężone wojną z Rosją.

> Premier Indii Narendra Modi rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i podkreślił wolę zacieśnienia "specjalnej relacji" Delhi z Moskwą, a także zapewnił, że oczekuje wizyty przywódcy Rosji w Indiach. Kreml przekazał wkrótce potem, że Putin i Modi rozmawiali o wymianie handlowej i współpracy gospodarczej oraz inwestycyjnej, a także omówili niedawną wizytę specjalnego wysłannika Białego Domu Steve'a Witkoffa w Moskwie.

Autorka/Autor: mjz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

