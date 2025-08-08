Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego

Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia) Źródło: Reuters

> Francja w pełni wspiera plan zawieszenia broni, które da możliwość zainicjowania rozmów – napisał w czwartek wieczorem na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron, po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Macron zaznaczył w swoim wpisie, że wynikiem rozmów, które mają nastąpić po zawarciu przez Ukrainę i Rosję zawieszenia broni, powinno być solidne i trwałe rozwiązanie gwarantujące Ukrainie, jak i całej Europie bezpieczeństwo.

"Odbyłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i z wieloma europejskimi przywódcami" - oznajmił francuski prezydent, dodając, że były one związane z "rozwojem spraw w ostatnich godzinach".

> W czwartek wieczorem Zełenski rozmawiał także z Giorgią Meloni. Przekazał, że szefowa włoskiego rządu podziela jego opinię, że "europejscy przywódcy muszą angażować się w działania dyplomatyczne u boku USA na rzecz pokoju". Prezydent dodał, że podziela z Meloni "wspólną wizję tego, jak zmierzać w kierunku prawdziwego i sprawiedliwego pokoju".

> Ukraiński przywódca rozmawiał także z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa "w pełni" popiera Ukrainę. Omówili "dalsze działania na rzecz pokoju".

> Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przeprowadził długą i szczegółową rozmowę z doradcami ds. bezpieczeństwa Ukrainy i krajów NATO - poinformował w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przekazał, że podczas rozmowy nie zdążono omówić wszystkich kwestii, dlatego będzie ona kontynuowana w piątek. - Wciąż pozostaje wiele do zrobienia - dodał.

> To nieprawda, że prezydent Rosji Władimir Putin ma zgodzić się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, by móc zobaczyć się ze mną - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca, pytany o to, czy piątkowe ultimatum dotyczące sankcji na Rosję w przypadku braku zgody na zawieszenie broni wciąż obowiązuje, odparł, że „to zależeć będzie” od Putina. - Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany - oznajmił Trump.

> Doskonale wiemy, że gdy odbywa się dialog na najwyższym szczeblu między USA a Rosją, świat staje się bezpieczniejszym miejscem - ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, komentując ostatnie rozmowy przedstawicieli Waszyngtonu i Moskwy. "Wczoraj wszystkie oczy zwrócone były na Moskwę. Wiadomości ze spotkania Putina ze Stevem Witkoffem przyniosły ulgę wielu, zwłaszcza nam w Europie Środkowej, żyjącym w sąsiedztwie wojny" - napisał Szijjarto na platformie X.

