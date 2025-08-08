Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski
Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia)
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1262 dni temu. Wołodymyr Zełenski odbył serię rozmów z międzynarodowymi przywódcami. Rozmawiał między innymi z Emmanuelem Macronem i Giorgią Meloni. Prezydent Prezydent Francji zadeklarował, że jego kraj "w pełni wspiera" plan zawieszenia broni. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby z i wokół Ukrainy

> Francja w pełni wspiera plan zawieszenia broni, które da możliwość zainicjowania rozmów – napisał w czwartek wieczorem na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron, po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Macron zaznaczył w swoim wpisie, że wynikiem rozmów, które mają nastąpić po zawarciu przez Ukrainę i Rosję zawieszenia broni, powinno być solidne i trwałe rozwiązanie gwarantujące Ukrainie, jak i całej Europie bezpieczeństwo.

"Odbyłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i z wieloma europejskimi przywódcami" - oznajmił francuski prezydent, dodając, że były one związane z "rozwojem spraw w ostatnich godzinach".

> W czwartek wieczorem Zełenski rozmawiał także z Giorgią Meloni. Przekazał, że szefowa włoskiego rządu podziela jego opinię, że "europejscy przywódcy muszą angażować się w działania dyplomatyczne u boku USA na rzecz pokoju". Prezydent dodał, że podziela z Meloni "wspólną wizję tego, jak zmierzać w kierunku prawdziwego i sprawiedliwego pokoju".

> Ukraiński przywódca rozmawiał także z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa "w pełni" popiera Ukrainę. Omówili "dalsze działania na rzecz pokoju".

> Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przeprowadził długą i szczegółową rozmowę z doradcami ds. bezpieczeństwa Ukrainy i krajów NATO - poinformował w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przekazał, że podczas rozmowy nie zdążono omówić wszystkich kwestii, dlatego będzie ona kontynuowana w piątek. - Wciąż pozostaje wiele do zrobienia - dodał.

> To nieprawda, że prezydent Rosji Władimir Putin ma zgodzić się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, by móc zobaczyć się ze mną - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca, pytany o to, czy piątkowe ultimatum dotyczące sankcji na Rosję w przypadku braku zgody na zawieszenie broni wciąż obowiązuje, odparł, że „to zależeć będzie” od Putina. - Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany - oznajmił Trump.

> Doskonale wiemy, że gdy odbywa się dialog na najwyższym szczeblu między USA a Rosją, świat staje się bezpieczniejszym miejscem - ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, komentując ostatnie rozmowy przedstawicieli Waszyngtonu i Moskwy. "Wczoraj wszystkie oczy zwrócone były na Moskwę. Wiadomości ze spotkania Putina ze Stevem Witkoffem przyniosły ulgę wielu, zwłaszcza nam w Europie Środkowej, żyjącym w sąsiedztwie wojny" - napisał Szijjarto na platformie X.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosjaWołodymyr ZełenskiWładimir PutinBrigitte MacronGiorgia MeloniUrsula von der Leyen
Czytaj także:
imageTitle
Aktualna mistrzyni świata zakończyła karierę
EUROSPORT
Izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy - widok od strony izraelskiej granicy z enklawą (3 sierpnia 2025 r.)
Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan
Świat
imageTitle
Boniek zażartował z występu Legii
EUROSPORT
Alkohol
Coraz więcej takich zwolnień lekarskich. Biją na alarm
Afryka, Niger
Ponad 600 milionów ludzi żyje tam bez prądu. Obraz nierówności
Świat
Protesty ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
"Prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Protestują
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, lato
Będą chmury, ale temperatura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
Świat
Robotnicy w Indiach
Donald Trump zmienia świat - cłami
Justyna Zuber
imageTitle
"Przepraszam". Trener Legii samokrytyczny po laniu na Cyprze
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
imageTitle
Kapitan z jasnym przesłaniem przed ostatnim sezonem w Industrii
EUROSPORT
Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie
"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"
Zebranie mieszkańców gminy Smołdzino
Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony
Katarzyna Górniak
Andrzej Duda
Andrzej Duda zamieścił żart. "Padłem..."
imageTitle
Rosjanka pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati. Grały ze sobą tylko raz
EUROSPORT
Ireneusz Fąfara
Prezes Orlenu obejmie nowe stanowisko
BIZNES
SILJAG-5aaa
Jeden gol wystarczył. Jagiellonia z cenną zaliczką w Danii
EUROSPORT
imageTitle
Magdalena Fręch rozpoczyna kolejny turniej. Już poznała rywalkę
EUROSPORT
Pożary w Los Angeles
Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych
METEO
Karol Nawrocki
"Zmiana warty na prawicy" i ambicje Nawrockiego
Katarzyna Kolenda-Zaleska
imageTitle
Sensacja na Cyprze. Legia rozbita w Lidze Europy
EUROSPORT
638901913547859335kk
AEK Larnaka - Legia Warszawa (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
WARSZAWA
pc
"Zasadzka" na prezydenta? Ministra: to jest ustawa o niższych cenach energii
Do zdarzenia doszło w jednej z hal przy ulicy Spacerowej
Zatrucie w hali produkcyjnej, siedem osób w szpitalu
Katowice
imageTitle
Wojna w Barcelonie. Ter Stegen ukarany
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica