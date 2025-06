Obiecują "bezwarunkowe" wsparcie dla Rosji w wojnie z Ukrainą

Kim Dzong Un wizytuje zakład czołgów Źródło: KCNA/Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Przywódca Korei Północnej spotkał się w Pjongjangu z Siergiejem Szojgu z Rosji.

Oba państwa zadeklarowały rozwinięcie współpracy.

Agencja Yonhap pisze o spekulacjach na temat kolejnego spotkania Kim Dzong Una z Władimirem Putinem.

Kim Dzong Un złożył te deklaracje podczas środowego spotkania w Pjongjangu z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiejem Szojgu, który przybył do Korei Północnej na polecenie prezydenta Władimira Putina. Według państwowej agencji KCNA, obie strony "potwierdziły konsensus" w sprawie sytuacji w Ukrainie i zobowiązały się do rozwijania stosunków dwustronnych w kierunku "potężnego i wszechstronnego partnerstwa strategicznego".

Dowiedz się więcej: Kilkanaście "balonów" wokół uszkodzonego niszczyciela Kima

Rozmowy na linii Rosja-Korea Północna

Cytowane przez agencję Yonhap rosyjskie media podały, że Kim i Szojgu rozmawiali także o odbudowie obwodu kurskiego i konkretnych krokach upamiętniających "wyczyn północnokoreańskich żołnierzy", którzy zostali wysłani w ten region do walki z siłami ukraińskimi.

Południowokoreańska agencja zwraca uwagę, że druga już wizyta Szojgu w Pjongjangu w tym roku ma miejsce w kontekście spekulacji o możliwym spotkaniu Kima z Putinem, mającym upamiętnić rocznicę traktatu o wzajemnej obronie, podpisanego 19 czerwca 2024 roku w stolicy Korei Północnej. Na mocy tego traktatu Pjongjang skierował do Rosji co najmniej 11 tys. żołnierzy, którzy walczyli u boku Rosjan w obwodzie kurskim. W kwietniu Korea Północna potwierdziła, że rozmieściła w Rosji swoich żołnierzy w ramach wsparcia w wojnie przeciwko Ukrainie, przez niemal rok utrzymując to w tajemnicy przed własnymi obywatelami.

Pjongjang. Kim Dzong Un podczas spotkania z Siergiejem Szojgu Źródło: PAP/EPA/KCNA

Pomoc dla Rosji. Co w zamian?

Korea Północna, objęta surowymi sankcjami międzynarodowymi, według służb wywiadowczych w Seulu i Waszyngtonie dostarcza Rosji również uzbrojenie, m.in. miliony bardzo potrzebnych Rosji pocisków artyleryjskich. W zamian prawdopodobnie otrzymuje zaawansowane technologie, mające usprawnić jej arsenał nuklearny i rakietowy.