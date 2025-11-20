Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak obywatele RPA trafili na wojnę w Ukrainie? Rodziny oskarżają córkę byłego prezydenta

Duduzile Zuma-Sambudla
Wojna w Ukrainie - zdjęcia rosyjskiego resortu obrony
Źródło: Reuters
Rząd Republiki Południowej Afryki bada, w jaki sposób 17 ich obywateli utknęło w Donbasie, walcząc po stronie Rosji. Rodziny tych mężczyzn oskarżają córkę byłego prezydenta o zrekrutowanie ich podstępem.

Rodziny młodych mężczyzn z RPA i Botswany, którzy trafili na front w Donbasie, oskarżają Duduzilę Zumę-Sambudlę, córkę byłego prezydenta Republiki Południowej Afryki Jacoba Zumy, o ich podstępne zrekrutowanie i wysłanie do Rosji, by walczyli przeciw Ukrainie.

Według południowoafrykańskiego serwisu informacyjnego 24News Jacob Zuma, który był prezydentem RPA w latach 2009-2018, zwrócił się do rosyjskiego ministerstwa obrony z prośbą o zabranie obywateli RPA ze stref walk.

Według krewnych rekrutów z RPA córka Jacoba Zumy skontaktowała się z około 20 mężczyznami i powiedziała im, że wezmą udział w szkoleniu ochroniarzy organizowanym przez partię uMkhonto weSizwe (Włócznia Narodu), której szefuje jej ojciec. Mężczyźni mieli udać się do Rosji w lipcu, podpisać kontrakty wojskowe w nieznanym sobie języku rosyjskim, a następnie zostali wysłani na front na Ukrainie.

Duduzile Zuma-Sambudla
Duduzile Zuma-Sambudla
Źródło: STRINGER/EPAPAP

"To nie linia frontu. Oni cię tylko straszą..."

Agencja Bloomberg przeanalizowała wiadomości otrzymane od rodziców zwerbowanych, a także przesyłane w komunikatorze WhatsApp między nimi a Zumą-Sambudlą. Wynika z nich, że rekrutów zapewniono, że nie zostaną wysłani na wojnę.

W jednej z korespondencji młody mężczyzna napisał: "W tej chwili pakujemy się i przygotowujemy do wyjazdu na teren działań wojennych", na co Zuma-Sambudla odpowiedziała: "To nie linia frontu. Oni cię tylko straszą… możesz po prostu patrolować, zostać przydzielony do gotowania lub czyszczenia broni". Zapewnia, że w razie potrzeby odbierze ich "osobiście" - wynika z analizy korespondencji przeprowadzonej przez agencję Bloomberg.

Wiadomości z aplikacji WhatsApp wyszły na jaw raptem dwa tygodnie po tym, jak prezydent RPA Cyril Ramaphosa nakazał przeprowadzenie śledztwa, które ma wyjaśnić, w jaki sposób obywatele jego kraju zostali zwerbowani do walki w wojnie Rosji przeciw Ukrainie.

W oświadczeniu z 6 listopada biuro Ramaphosy poinformowało, że 17 mieszkańców RPA, którzy utknęli w Donbasie, skontaktowało się z biurem prezydenta, prosząc o pomoc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą w Gabinecie Owalnym
Znów napięta atmosfera w Gabinecie Owalnym
Umhlanga
Córka byłego prezydenta zostanie żoną afrykańskiego króla. Szesnastą
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES

Prorosyjskie kampanie i podżeganie do przemocy

Córka Zumy, która jest również parlamentarzystką, przez kilka lat prowadziła prorosyjskie kampanie w mediach społecznościowych, na przykład na platformie X pisała o swoim poparciu dla Putina, chwaliła się też zdjęciami, na których jej ojciec stoi obok rosyjskiego dyktatora.

Nie są to jedyne stawiane jej zarzuty. W sądzie toczy się przeciw niej sprawa o zdradę stanu za podżeganie do przemocy w mediach społecznościowych w 2021 roku, kiedy w zamieszkach, które wybuchły, gdy jej ojciec trafił do więzienia za pogardę okazaną sądowi, zginęło około 350 osób.

W sprawie rekrutacji oba kraje, RPA i Botswana, prowadzą formalne śledztwa.

W RPA udział w jakiejkolwiek zagranicznej działalności wojskowej jest przestępstwem od 1998 roku, o czym przekonał się w 2004 roku Mark Thatcher, syn premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990. Jako ówczesny rezydent tego kraju za domniemane wsparcie próby zamachu stanu w Gwinei Równikowej w 2004 roku został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia w zawieszeniu.

OGLĄDAJ: Znikały zaraz po przylocie do Polski. To przykuło uwagę śledczych
superwizjer mysliwi z Polski na polowaniu

Znikały zaraz po przylocie do Polski. To przykuło uwagę śledczych

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/EPAPAP

Udostępnij:
TAGI:
RPARosjaUkrainaWojna w UkrainieJacob ZumaoszustwoAfryka
Czytaj także:
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
BIZNES
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"
WARSZAWA
Gary 'Mani' Mounfield
Nie żyje muzyk The Stone Roses
Kultura i styl
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
METEO
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Ukraińskie media: podejrzany o akty dywersji w Polsce pracował wcześniej dla GRU
Polska
Pluszowy miś, zdjęcie ilustracyjne
Miś z AI wycofany ze sprzedaży. Opowiadał o seksie i nożach
Świat
Wypadek quadu (zdjęcie ilustracyjne)
Quadem uderzyli w drzewo. Ojciec i jego 11-letni syn ranni
Opole
Od lewej: adwokat Maciej Relewicz i oskarżony Łukasz Sz.
W sądzie przyznał, że okrutnie znęcał się nad strusiem Zenkiem. Ptak nie przeżył
Poznań
imageTitle
Brak Alcaraza nie zaszkodził. Hiszpania w półfinale Pucharu Davisa
EUROSPORT
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
BIZNES
Uwięził, bił i groził śmiercią 51-latce (zdj
Dziewięć dni siłą przetrzymywał kobietę w pustostanie
Wrocław
Południowokoreański prom Queen Jenuvia 2
Autopilot i telefon, nagle potężny huk. Co wydarzyło się na promie
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
"Właśnie podjąłem decyzję". Sikorski zapowiada
Polska
Jan Urban odbudował kadrę, przed nim baraże o mundial
Urban posprzątał, teraz musi poradzić sobie z jednym problemem
Tomasz Gosz
Elektrociepłownia Żerań
Stąd pochodzi ciepło dla Warszawy. Chcą całkowicie zrezygnować z węgla
WARSZAWA
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
BIZNES
Śnieg, opady śniegu
Dosypie nawet pół metra śniegu. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych
WARSZAWA
Lubnauer Czarnek
Spięcie w Sejmie. Wiceministra nawiązała do willi plus
Polska
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany
WARSZAWA
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
BIZNES
Radosław Sikorski
Po ataku na ambasadora. Sikorski odpowiada napastnikom
Polska
imageTitle
Gwiazda goni gwiazdę. Ich na mundialu zabraknie
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w miejscowości Niwa Goszczowska
Z miejsca pracy do szpitala. Trzej mężczyźni zatruci czadem
Łódź
Zbigniew Ziobro
Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry
Polska
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
WARSZAWA
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
BIZNES
Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Zderzenie tramwajów w centrum
Wrocław
Skuteczne sposoby na przeziębienie
Wirus w "fabryce dronów". Przeziębienie pod lupą naukowców
Zdrowie
42 min
pc
Nie rodzę, więc zapłacę. Czy bezdzietność ma kosztować?
Kobiecy Punkt Widzenia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica