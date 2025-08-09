Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosja chce zabrać ukraińskie tereny. Eksperci: kluczowy jest "pas fortec"

Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina , Rosja
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Źródło: Reuters
Gdyby w ramach ustaleń dotyczących zawieszenia broni Ukraina oddała resztę obwodu donieckiego, Rosjanie mieliby o wiele bardziej dogodną pozycję do wznowienia ataków na obwód charkowski i dniepropietrowski - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW Rosja "złamie" wszelkie zawieszenie broni bądź porozumienie pokojowe, jeśli Kijów nie uzyska gwarancji bezpieczeństwa.

Zdaniem ISW przywódca Rosji Władimir Putin domaga się od Ukrainy oddania tej części terytorium. Według doniesień Bloomberga Putin miał to przekazać wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi, z którym rozmawiał w mijającym tygodniu w Moskwie.

Bloomberg podał w piątek, że USA i Rosja pracują nad porozumieniem przewidującym zatrzymanie wojny w Ukrainie i utracenie przez Kijów całego Donbasu oraz Krymu na rzecz Rosji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spotkanie Trump-Putin. Jest miejsce i data

Spotkanie Trump-Putin. Jest miejsce i data

Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi

Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi

ISW o pasie fortec

ISW zwrócił uwagę, że gdyby Ukraina przystała na te żądania, utraciłaby tak zwany pas fortec, czyli kluczową ufortyfikowaną linię obrony, którą Ukraina niezmiennie utrzymuje i rozwija od 2014 roku.

Liczy ona około 50 kilometrów długości i ciągnie się wzdłuż drogi N-20 na odcinku między Konstantynówką i Słowiańskiem. Autorzy raportu ISW zaznaczyli, że przez ostatnie 11 lat Ukraina przeznaczyła dużo zasobów na umocnienie tej linii i zbudowanie wokół niej zaplecza logistycznego.

ISW podkreślił, że skuteczność tych fortyfikacji została wykazana w 2022 roku, gdy rosyjskie wojska nie zdołały zająć Słowiańska na początku pełnowymiarowej inwazji. Według analityków to właśnie miasto jest kluczowe dla ewentualnego zdobycia przez Rosję kontroli nad obwodem donieckim. Mimo znaczących strat Rosja kontynuuje tam ataki.

Ukraińscy żołnierze w Doniecku
Ukraińscy żołnierze w Doniecku
Źródło: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA

ISW: Ukraina musiałaby umocnić nową linię obrony

Według think tanku armia rosyjska może chcieć obejść tę linię obrony od zachodu i stara się ją przełamać, co może zająć lata. Eksperci tłumaczą, że wskazują na to dodatkowe siły rzucone przez Moskwę na ten kierunek i zdobycze terytorialne z początku lipca w okolicach Pokrowska.

ISW zwróciło uwagę, że jeśli Ukraina wycofa się z pozycji w obwodzie donieckim, to wojska rosyjskie podejdą do granicy tego regionu, której o wiele trudniej będzie bronić. Ze względu na nieliczne zabudowania na tym obszarze Ukraina musiałaby – przy pomocy zachodnich sojuszników – zmobilizować ogromne środki, aby ustanowić i umocnić nową linię obrony.

Ponadto w wypadku wycofania się sił Ukrainy z obwodu donieckiego Rosja nie musiałaby przedzierać się przez inną ważną linię obrony, oddaloną na zachód i przechodzącą przez miejscowości Dobropole-Biłozerske-Nowodonecke-Ołeksandriwka. Jest to ostatnia linia obrony przed miastem Dniepr.

ISW: Rosja złamie porozumienie, jeśli Ukraina nie uzyska gwarancji

W raporcie ISW zaznaczył, że „niezmiennie ocenia, że Rosja złamie wszelkie przyszłe zawieszenie broni bądź porozumienie pokojowe i ponowie zaatakuje Ukrainę, jeśli Kijów nie uzyska jednoznacznych gwarancji bezpieczeństwa”.

Doniesienia o propozycji Putina po raz kolejny pokazują, że nie ma on zamiaru zmieniać swoich celów i nie będzie angażować się w negocjacje z dobrej woli - ocenił think tank. Rosja domaga się między innymi neutralności i demilitaryzacji Ukrainy oraz zmiany władz w Kijowie.

Putin "nie zamierza iść na żadne ustępstwa"

ISW zauważył ponadto, że nie wydaje się, by Kreml przygotowywał rosyjskie społeczeństwo na wiadomość, że wojna z Ukrainą nie zakończy się całkowitym zwycięstwem Rosji. Wiele rządowych kanałów informacyjnych udostępniło artykuł agencji Bloomberga, która ujawniła rosyjską propozycję, ale nie skomentowało jej, a jedynie przypomniało, że Putin domagał się w 2024 roku przejęcia obwodu zaporoskiego, ługańskiego, donieckiego i chersońskiego Ukrainy.

ISW ocenił, że z rosyjskiej analizy mediów i niezmienionej narracji Kremla wynika, że Putin nie zamierza iść na żadne ustępstwa i z pewnością będzie dążył do zajęcia innych obwodów poza donieckim i ługańskim.

Amerykański ośrodek uważa ponadto, że Putin prawdopodobnie będzie chciał wzmocnić poparcie dla siebie u sojuszników, przede wszystkim Chin. Przypomniano, że po spotkaniu z Witkoffem Putin rozmawiał między innymi z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, premierem Indii Narendrą Modim i prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
imageTitle
Seria sankcji dyscyplinarnych. Barcelona zażądała dodatkowych informacji
EUROSPORT
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Wyciek z rurociągu PERN. Nie podano przyczyny
BIZNES
imageTitle
Zwrot akcji w Barcelonie. Ter Stegen złożył podpis, odzyskał opaskę kapitana
EUROSPORT
imageTitle
Transfer roku w ekstraklasie. Powrót po dziewięciu latach
EUROSPORT
auschwitz sauna shutterstock_1097983670
Dach "sauny" w Auschwitz po remoncie. Tu ludzie stawali się numerami
Kraków
Upały we Francji
"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni
METEO
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu (Małopolska)
Po kolizji wydmuchał cztery promile
Kraków
Kadr na kino 09.08
Tajemnicze "Zniknięcia", niespodzianka Eminema i prestiżowy tytuł dla Dolly Parton
KADR NA KINO
Szachy są dyscypliną o ogromnych tradycjach
Turniej szachowy AI. Zaskoczenie w finale
BIZNES
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Pożar stajni z końmi w miejscowości Kępa Oborska (zdj. ilustracyjne)
Nocny wybuch w mieszkaniu. "Reakcja chemiczna nieznanych substancji"
Poznań
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Wracaj z urlopu! Kto za to zapłaci?
Polska
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Tragiczny wypadek. Jeden kierowca był pijany, drugi nie przeżył
Łódź
imageTitle
Tour de Pologne amatorów, a między nimi gwiazda światowego formatu
EUROSPORT
Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek
Łódź
Pożar w pobliżu Wezuwiusza
Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu
METEO
Biały Dom
Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi
Świat
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
WARSZAWA
imageTitle
"Mamy talent, jakiego może zazdrościć nam świat"
EUROSPORT
imageTitle
Była Albania, będzie Bułgaria. Nowy kraj na trasie Giro d'Italia
EUROSPORT
apteka-004226
Butelki po piwie w aptekach? To możliwe
BIZNES
Władimir Putin
"Niepokojące" doniesienia o zarysach porozumienia
Świat
imageTitle
Donczić nie pomógł. Rywale Polaków przegrali w sparingu
EUROSPORT
Maja Słodzińska to skoczkini wzwyż i modelka, półfinalistka programu Top Model
Skoczkini i modelka. Z bólu nie mogła spać, z trudem chodziła
Rafał Kazimierczak
Pełnia
Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów
METEO
morze egipt mars alam
Wypadek w Egipcie. Ambasada: ranni Polacy trafili do szpitala
Świat
imageTitle
Majchrzak nie zawodzi. Jest w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
To "jedna z najdziwniejszych relacji we współczesnej dyplomacji"
Świat
Trąba wodna
Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica