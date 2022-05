CNN: Stany Zjednoczone mogą wysłać na Ukrainę systemy rakietowe dalekiego zasięgu

CNN podało, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu na Ukrainę na prośbę władz w Kijowie. Wedle anonimowych przedstawicieli amerykańskiej administracji, na których powołuje się stacja, może to zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Obawy amerykańskiej administracji

Demokratyczny senator Jason Crow, który w maju był Kijowie w składzie delegacji Kongresu USA, przekazał CNN, że wierzy, iż systemy rakietowe są kluczowe dla osiągnięcia przełomu w walce Ukrainy z Rosją. Wyjaśnił, że Rosja używa konwencjonalnej artylerii, która ma zasięg około 50 km i jej wojska by się nie zbliżyły do ukraińskich ośrodków miejskich, gdyby armia ukraińska posiadała wieloprowadnicowe systemy rakietowe. Jak dodał, pozbawiłoby to siły rosyjskie możliwości stosowania taktyki oblężniczej, do czego się często uciekają.