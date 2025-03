Czy Dania wysłałaby żołnierzy do Ukrainy? Szef MSZ zabrał głos

W poniedziałek podczas posiedzenia parlamentarnej Komisji Polityki Zagranicznej duńskie partie jednomyślnie zgodziły się poprzeć przyszłą ewentualną decyzję o wysłaniu żołnierzy do Ukrainy . Po obradach głos zabrał szef MSZ Lars Løkke Rasmussen, który w imieniu rządu powiedział, że Dania jest do tego gotowa. - Oczywiście Dania będzie miała swój wkład w fazę zawieszenia broni lub faktycznego porozumienia pokojowego i jeśli będzie taka potrzeba, będąc jednym z gwarantów bezpieczeństwa, w obecność europejskich sił wojskowych w Ukrainie - powiedział, cytowany przez duński portal Local.

- Wszyscy wiemy, że Dania sama nie jest w stanie zapewnić siły potrzebnej do zagwarantowania, że ewentualne porozumie pokojowe będzie uszanowane. ​​Będzie to wymagało większej koalicji (państw) - stwierdził Rasmussen. Dodał jednak, że "ważne jest, żebyśmy w Europie wysyłali właściwe sygnały zarówno Putinowi jak i Waszyngtonowi". - To właśnie robimy dzisiaj, mówiąc: jeśli nadejdzie moment, w którym obecność Europy tam (w Ukrainie) będzie konieczna do zawarcia zawieszenia broni lub porozumienia pokojowego, to Dania jest na to zasadniczo przygotowana - mówił, cytowany przez portal duńskiej publicznej stacji informacyjnej DR.