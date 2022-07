Były dowódca armii USA w Europie: Rosjanie chcą zrobić przerwę, by kontynuować ofensywę w następnym roku

Według byłego dowódcy armii USA w Europie rosyjskiemu wojsku nie uda się dojść do ani Odessy, ani do Kijowa. "Będą próbować umocnić się na zajętych terytoriach, by ogłosić swoje pośrednie zwycięstwa, bo zdają sobie sprawę z braku sił, by posuwać się do przodu" - stwierdził.