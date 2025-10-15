Kijowska Miejska Administracja Państwowa poinformowała we wtorek późnym wieczorem na Telegramie, że w wyniku przeciążenia sieci doszło do blackotu w części miasta. Od energii elektrycznej odcięte czasowo zostały trzy dzielnice na zachodnim brzegu Dniepru.
Kijowskie metro tymczasowo kursowało napędzane awaryjnym zasilaniem.
Ponadto przez braki w dostawach prądu miejskie władze były zmuszone do zmniejszenia do minimum ciśnienia w sieci wodociągowej. Część mieszkańców była odcięta od wody.
Fala blackoutów w Ukrainie
Państwowy operator sieci przesyłowych Ukrenergo przekazał, że utrzymujące się problemy w dostawach prądu w północnej, centralnej i południowo-wschodniej Ukrainy były spowodowane rosyjskimi atakami na obiekty energetyczne.
We środę rano w Telegramie Ukrenergo przekazało, że z powodu ataku dronowego Rosji na obiekty energetyczne w Ukrainie prądu pozbawieni zostali mieszkańcy kilku ukraińskich obwodów. Operator zaapelował o oszczędne zużycie prądu w godzinach popołudniowych i wieczornych i zapewnił, że trwają naprawy obiektów.
Jak przypomniała agencja Reutera, rosyjskie ataki na obiekty energetyczne w Ukrainie pozbawiły w ubiegłym tygodniu prądu milion gospodarstw domowych w całym kraju.
Autorka/Autor: sz/lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters