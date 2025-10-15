Część Kijowa została odcięta od prądu (14.10.2025 r.) Źródło: Reuters

Kijowska Miejska Administracja Państwowa poinformowała we wtorek późnym wieczorem na Telegramie, że w wyniku przeciążenia sieci doszło do blackotu w części miasta. Od energii elektrycznej odcięte czasowo zostały trzy dzielnice na zachodnim brzegu Dniepru.

Kijowskie metro tymczasowo kursowało napędzane awaryjnym zasilaniem.

Ponadto przez braki w dostawach prądu miejskie władze były zmuszone do zmniejszenia do minimum ciśnienia w sieci wodociągowej. Część mieszkańców była odcięta od wody.

Fala blackoutów w Ukrainie

Państwowy operator sieci przesyłowych Ukrenergo przekazał, że utrzymujące się problemy w dostawach prądu w północnej, centralnej i południowo-wschodniej Ukrainy były spowodowane rosyjskimi atakami na obiekty energetyczne.

We środę rano w Telegramie Ukrenergo przekazało, że z powodu ataku dronowego Rosji na obiekty energetyczne w Ukrainie prądu pozbawieni zostali mieszkańcy kilku ukraińskich obwodów. Operator zaapelował o oszczędne zużycie prądu w godzinach popołudniowych i wieczornych i zapewnił, że trwają naprawy obiektów.

Jak przypomniała agencja Reutera, rosyjskie ataki na obiekty energetyczne w Ukrainie pozbawiły w ubiegłym tygodniu prądu milion gospodarstw domowych w całym kraju.

