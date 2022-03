Ambasador Cindy McCain: Polacy zrobili wszystko, aby zapewnić uchodźcom z Ukrainy dobrą opiekę

Cindy McCain, ambasador amerykańska ambasador przy programie żywnościowym ONZ, w wywiadzie dla TVN24 mówiła o pomocy dla Ukraińców oraz jej wizycie w punkcie recepcyjnym w Korczowej. - W tej chwili przypływ uchodźców nie tyle został zatrzymany, co spowolniony. Wystarczy jedna iskra, żeby to nagle wybuchło i żeby ludzie znowu zaczęli przekraczać granicę - zauważyła.

McCain zauważyła, że obecnie "przypływ uchodźców nie tyle został zatrzymany, co spowolniony". - Wystarczy jedna iskra, żeby to nagle wybuchło i żeby ludzie znowu zaczęli przekraczać granicę - zaznaczyła przy tym.

- Możemy zatrzymać to tylko w jeden sposób. Jest tylko jedna osoba, która może to wszystko powstrzymać. Jest nią Putin. To on może zaprzestać bombardowań, wycofać się i oddać narodowi ukraińskiemu pokój - oświadczyła.