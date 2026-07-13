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Miała zostać zmieciona z powierzchni ziemi. "Republika ma się dobrze"

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Uroczystości pogrzebowe Chameneiego w Teheranie
Uroczystości pogrzebowe Chameneiego w Teheranie
Źródło zdj. gł.: Majid Saeedi/Getty Images
Teheran zamyka cieśninę Ormuz. Trump grozi "zdziesiątkowaniem" Iranu. Zawieszenie broni runęło, a wojna wróciła na czołówki mediów. Kto, jak na razie, wychodzi z niej silniejszy? - Słychać argument, że Amerykanie wystrzelali się i to nie pomogło - mówi TVN24+ iranista i były dyplomata Marcin Krzyżanowski. Artykuł dostępny w subskrypcji

"Cease Fire is OVER!" (z ang. "zawieszenie broni się skończyło") - napisał w piątek wielkimi literami na Truth Social Donald Trump, żegnając się z memorandum z Islamabadu, które 17 czerwca miało zakończyć wojnę z Iranem.

Ostatni tydzień przyniósł kolejną rundę wzajemnych ataków na cieśninie Ormuz i wokół Zatoki Perskiej oraz ostre słowa Trumpa pod adresem Teheranu na szczycie NATO. W weekend napięcie sięgnęło zenitu: Iran ogłosił zamknięcie cieśniny i zaatakował zachodni kontenerowiec, USA odpowiedziały kolejną falą nalotów. Tymczasem obecny przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, przerwał milczenie, grożąc zemstą - na co Trump odpowiedział zapowiedzią "całkowitego zdziesiątkowania" Iranu. W niedzielę Teheran poinformował o dokonaniu "silnych uderzeń" na siły amerykańskie w Omanie, Katarze, Jordanii i Kuwejcie.

Wygląda więc na to, że konflikt, który miał zbliżać się ku końcowi, rozgorzał na nowo. To już piąty miesiąc wojny, która miała - według Trumpa - zmieść irański reżim z powierzchni ziemi. A on nie tylko wciąż trzyma się władzy, ale zdaniem Davida Blaira, głównego komentatora polityki zagranicznej brytyjskiego dziennika "The Telegraph", jest dziś silniejszy niż przed rozpoczęciem wojny z USA i Izraelem.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie były kluczowe wydarzenia prowadzące do ponownej eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej.
W jaki sposób Iran wykorzystał propagandowo przebieg wojny i śmierć swojego przywódcy.
Jakie są skutki gospodarcze wojny dla Iranu i jakie wyzwania stoją przed jego społeczeństwem.
Jak państwa regionu dostosowują swoją politykę wobec rosnącego napięcia między Iranem a USA.
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Tagi:
IranUSABliski WschódAjatollah Ali ChameneiDonald TrumpRopa naftowaCieśnina Ormuz
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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