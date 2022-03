Nie żyje rosyjski generał Riezancew. Rośnie bilans ofiar wśród rosyjskiego dowództwa

Ukraińskie siły zabiły w piątek generała Jakowa Riezancewa, kolejnego rosyjskiego wojskowego wysokiej rangi. BBC zwraca uwagę, że to już siódmy rosyjski generał i drugi generał porucznik, który zginął od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Skąd tak duże straty w szeregach rosyjskiego dowództwa? "To niecodzienne, by tak wysocy rangą rosyjscy oficerowie znajdowali się tak blisko pola bitwy" - zwraca uwagę BBC w analizie.

Dlaczego rosyjscy generałowie giną?

Skąd tak duże straty w szeregach rosyjskiego dowództwa? BBC zwraca uwagę, że niskie morale rosyjskich żołnierzy zmusza ich dowódców do tego, by "zbliżali się do linii frontu". "To niecodzienne, by tak wysocy rangą rosyjscy oficerowie znajdowali się tak blisko pola bitwy" - zauważa brytyjski nadawca. Jak dodaje, do niskiego morale rosyjskich żołnierzy przyczyniają się przede wszystkim nieoczekiwanie silny opór Ukraińców, słabe wyposażenie rosyjskich wojsk i wysokie straty w ludziach po stronie agresora.