Ukraińskie lotnictwo wojskowe: liczba ataków rosyjskich słabnie, bo Rosja nie nadąża z produkcją Iskanderów

Aż 25 osób straciło życie w hrabstwie Erie w Stanach Zjednoczonych. Tym samym tragiczny bilans ataku zimy w tym kraju to około 50 ofiar śmiertelnych. Co gorsza, prognozy nie wskazują, by sytuacja miała się poprawić. Według przewidywań synoptyków spodziewane są kolejne intensywne opady śniegu.