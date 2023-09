Syreny alarmowe w Ukrainie. Rosyjski ostrzał zniszczył budynki mieszkalne

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę wieczorem w nagraniu wideo, że jego siły odbiły wschodnią wioskę na południowym skrzydle Bachmutu, co jest drugim znaczącym zyskiem Ukrainy w ciągu trzech dni.

​

- Chciałbym szczególnie pochwalić żołnierzy, którzy krok po kroku zwracają Ukrainie to, co do niej należy w rejonie Bachmuta - powiedział.