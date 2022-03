Atak Rosji na Ukrainę. Polskie dworce zapełniają się uchodźcami

Trwa 14. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek wieczorem, że świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej, lecz mówi o Ukrainie, o pomocy dla niej i przygotowuje się, by jej pomóc i odbudować po wojnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wystosował we wtorek zaproszenia do szefów państw i rządów Unii Europejskiej do wzięcia udziału w nieformalnym posiedzeniu poświęconym wojnie na Ukrainie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

> Władimir Putin ogłosił 24 lutego nad ranem rozpoczęcie inwazji na Ukrainę. Choć od tego czasu na ukraińskie cele wojskowe i cywilne spadają pociski, rosyjskiemu wojsku nadal nie udało się zająć Kijowa. > Ukraina apeluje do NATO o utworzenie nad jej terytorium strefy zakazu lotów, tzw. no-fly zone, by bronić się przed rosyjskimi atakami z powietrza. > "Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. > Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiadał przed brytyjską Izbą Gmin o 13 dniach rosyjskiej agresji na jego kraj. W swoim wystąpieniu nawiązując do głośnego wojennego przemówienia Winstona Churchilla. > Stany Zjednoczone wprowadzą embargo na rosyjską ropę naftową i gaz - ogłosił we wtorek prezydent USA Joe Biden. > Biuro Praw Człowieka ONZ podało, że od początku inwazji potwierdzono śmierć 474 cywilów, rannych zostało co najmniej 861 osób.