Sankcje na Rosję a system SWIFT - wspólne oświadczenie przywódców Zachodu

Przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zapowiedź sankcji gospodarczych dotyczących Rosji, wśród których wymienili między innymi wyłączenie niektórych rosyjskich banków z systemu SWIFT czy działania przeciwko osobom odpowiedzialnym za agresję na Ukrainę. We wspólnym oświadczeniu napisali, że "potępiają wojnę z wyboru Putina i ataki na suwerenny naród Ukrainy".

W sobotę wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zaproponuje przywódcom Unii Europejskiej usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz w bank centralny Rosji. - Sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. To zamrozi jego transakcje. A to uniemożliwi bankowi centralnemu upłynnianie swoich aktywów. I wreszcie będziemy pracować nad zakazaniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach - wskazała.

Z kolei ukraiński premier Denys Szmyhal napisał w sobotę wieczorem na Twitterze, że Ukraina jest wdzięczna za ostatnią rundę sankcji nałożonych na Rosję przez USA oraz ich sojuszników. "Dziękujemy naszym przyjaciołom za zobowiązanie się do odłączenia niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT" - podkreślił szef rządu.

Wspólne oświadczenie przywódców Zachodu w sprawie sankcji na Rosję

We wspólnym oświadczeniu przywódcy Komisji Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych napisali, że "potępiają wojnę z wyboru Putina i ataki na suwerenny naród i ludność Ukrainy". "Popieramy rząd ukraiński i naród ukraiński w ich heroicznych wysiłkach, by przeciwstawić się inwazji Rosji. Wojna rosyjska stanowi zamach na podstawowe zasady i normy międzynarodowe, które obowiązują od II wojny światowej i których jesteśmy zobowiązani bronić. Będziemy pociągać Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zadbamy o to, by ta wojna okazała się strategiczną porażką Putina" - napisano.

"W minionym tygodniu, obok naszych działań dyplomatycznych i wspólnej pracy na rzecz obrony własnych granic oraz pomocy rządowi i narodowi ukraińskiemu w jego walce, my oraz nasi sojusznicy i partnerzy na całym świecie nałożyliśmy surowe środki na kluczowe rosyjskie instytucje i banki oraz na architektów tej wojny, w tym na prezydenta Rosji Władimira Putina" - oświadczono.

Jak dodano, "w momencie, gdy siły rosyjskie rozpoczynają atak na Kijów i inne miasta Ukrainy, jesteśmy zdecydowani kontynuować nakładanie na Rosję sankcji, które jeszcze bardziej odizolują ją od międzynarodowego systemu finansowego i naszych gospodarek". "W ciągu najbliższych dni wdrożymy te środki" - zapewnili przywódcy.

Zapowiedź sankcji gospodarczych w sprawie Rosji

W oświadczeniu wskazano kilka działań, które zamierza podjąć Zachód w sprawie Rosji. "Po pierwsze, zobowiązujemy się dopilnować, by wybrane banki rosyjskie zostały usunięte z systemu SWIFT. Dzięki temu banki te zostaną odłączone od międzynarodowego systemu finansowego, co ograniczy ich zdolność do prowadzenia działalności na skalę globalną" - napisano.

"Po drugie, zobowiązujemy się do nałożenia środków ograniczających, które uniemożliwią rosyjskiemu bankowi centralnemu wykorzystywanie rezerw międzynarodowych w sposób osłabiający wpływ naszych sankcji" - dodano.

"Po trzecie, zobowiązujemy się do podjęcia działań przeciwko osobom i podmiotom, które ułatwiają wojnę na Ukrainie i szkodliwą działalność rządu rosyjskiego. W szczególności zobowiązujemy się do podjęcia działań mających na celu ograniczenie sprzedaży obywatelstwa - tzw. złotych paszportów - które pozwalają bogatym Rosjanom powiązanym z rosyjskim rządem stawać się obywatelami naszych krajów i uzyskiwać dostęp do naszych systemów finansowych" - napisano.

"Po czwarte, zobowiązujemy się do uruchomienia w nadchodzącym tygodniu transatlantyckiej grupy zadaniowej, która zapewni skuteczną realizację naszych sankcji finansowych poprzez identyfikację i zamrożenie aktywów objętych sankcjami osób i firm znajdujących się w naszych jurysdykcjach" - zapowiedziano.

"Wreszcie, wzmocnimy naszą koordynację w walce z dezinformacją i innymi formami wojny hybrydowej" - podkreślono.

"Jesteśmy z narodem ukraińskim w tej mrocznej godzinie. Oprócz działań, które dziś ogłaszamy, jesteśmy gotowi podjąć dalsze kroki, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej atak na Ukrainę" - podsumowali przywódcy.

"Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem"

Wspólne nałożenie przez USA, UE i innych sojuszników kolejnych sankcji na Rosję, włącznie z wyłączeniem części rosyjskich banków z globalnego systemu SWIFT oraz odebraniem rosyjskiemu bankowi centralnemu możliwości obrony rubla sprawiło, że Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem - powiedział w sobotę wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji.

Zapowiedział, że skutki sankcji będą natychmiastowe, a rubel zaliczy potężny spadek. Restrykcje wciąż nie są gotowe, lecz powinny wejść w życie w najbliższych dniach.

Wyłączenie z systemu SWIFT przez niektórych jest nazywany "opcją atomową".

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to globalny system wymiany informacji i rozliczeń finansowych. To, że Rosja może zostać odłączona od SWIFT, sugerowali w ostatnich tygodniach amerykańscy ustawodawcy. Rosjanie odpowiadali z kolei, że gdyby do tego doszło, to dostawy ropy, gazu i metali do Europy zostałyby zablokowane.

System SWIFT używany jest przez ponad 11 tysięcy instytucji finansowych do wysyłania bezpiecznych wiadomości i zleceń płatniczych. Pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi. "Ponieważ nie ma akceptowanej na całym świecie alternatywy, SWIFT ma zasadnicze znaczenie dla globalnych finansów" - pisze CNN.

Autor:aa, pp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl