Czy wojna na Bliskim Wschodzie była warta poniesionych kosztów? Amerykanie ocenili

Los Angeles, stacja benzynowa, tankowanie, ceny gazu
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Ponad połowa Amerykanów uważa, że wojna na Bliskim Wschodzie nie była warta poniesionych kosztów - wynika z nowego sondażu. Większość pytanych ocenia, że konflikt miał negatywny wpływ na ich sytuację finansową oraz spodziewa się wzrostu cen gazu. Zostali też zapytani, czy ich zdaniem USA będą bezpieczniejsze po ataku na Iran.

Badanie pracowni Ipsos ukazało się we wtorek i zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia. Wynika z niego, że tylko 24 procent Amerykanów uważa, że wojna na Bliskim Wschodzie była warta poniesionych kosztów. Większość, dokładnie 51 procent, twierdzi, że konflikt nie był wart wynikających z niego strat i korzyści. 22 procent nie ma zdania.

"New York Times" zauważa, że nawet w kręgach zwolenników Donalda Trumpa panują mieszane odczucia co do sensowności konfliktu. W sondażu 55 procent republikanów oceniło, że wojna była warta poniesionych poniesionych kosztów, biorąc pod uwagę zyski i straty. 24 procent nie ma co do tego pewności, a 20 procent uważa, że nie była warta.

Czy USA będą bezpieczniejsze po ataku na Iran?

Ogółem, według sondażu, 60 procent pytanych nie popiera uderzenia USA na Iran, a 35 procent jest odmiennego zdania. Odsetek ten w ciągu ostatniego miesiąca pozostawał na podobnym poziomie. 54 procent uważa, że działania wojskowe USA w Iranie miały głównie negatywnych wpływ na ich osobistą sytuację finansową.

Pytani o długotrwałe skutki konfliktu dla bezpieczeństwa USA, 41 procent respondentów uważa, że będzie ono na gorszym poziomie, a 26 procent - że się poprawi. 29 procent twierdzi, że wojna nie będzie miała żadnego wpływu. 52 procent spodziewa się, że konflikt wpłynie negatywnie na stabilność na Bliskim Wschodzie. Większość (63 procent) spodziewa się za to wzrostów cen gazu.

Zawieszenie broni i sytuacja na Bliskim Wschodzie

W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem. Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się jednak niepowodzeniem. Według mediów w Stanach Zjednoczonych rozpatrywana jest druga tura negocjacji z Teheranem.

13 kwietnia amerykańskie siły zbrojne ogłosiły rozpoczęcie blokady morskiej dla statków wszystkich krajów płynących z lub do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym portów w Zatoce Perskiej i w Zatoce Omańskiej. To konsekwencja zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że Marynarka Wojenna USA rozpocznie blokadę cieśniny Ormuz.

Chcą zakończenia wojny, nawet jeśli USA nie osiągną celów w Iranie? Sondaż

Źródło: "New York Times", Ipsos, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CHRIS TORRES/PAP

