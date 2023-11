Izraelska armia odcięła miasto Gaza od reszty terytorium Strefy. Pod szpitalami odkryto sieć tuneli

Armia izraelska dotarła do wybrzeża i odcięła północną część Strefy Gazy wraz z jej stolicą od reszty terytorium - przekazała agencja AFP. Wcześniej izraelskie wojsko oświadczyło, że pod szpitalami w tym rejonie odkryło sieć tuneli Hamasu, centra dowodzenia i wyrzutnie rakiet.

Rzecznik armii Daniel Hagari powiedział, że siły zbrojne atakują z powietrza, ziemi i morza, aby stworzyć "nacisk, który doprowadzi do upadku Hamasu". Jednocześnie - dodał rzecznik - armia utrzymuje korytarze humanitarne, by umożliwić ludności cywilnej ewakuację na południe Strefy. W Strefie po raz trzeci od czasu, kiedy organizacja Hamas zaatakowała Izrael 7 października, przestała działać łączność telefoniczna i internetowa. Lokalne media twierdzą, że siły izraelskie wejdą do miasta Gaza w ciągu 48 godzin.