Dostali dożywocie za zabójstwo policjanta. Sąd zmienił zdanie

Sprawa od lat krąży po włoskich sądach. Po otrzymaniu w 2021 roku kary dożywotniego więzienia, w 2022 roku kary Eldera i Natale-Hjortha obniżono do 24 i 22 lat pozbawienia wolności.

Obrońcy Amerykanów z zadowoleniem przyjęli nowe orzeczenie. - Ten wyrok jest bardziej sprawiedliwy niż poprzednie - powiedział Renato Borzone, prawnik Eldera. - Zajęło to pięć lat, ale w końcu mamy sąd, który może spać spokojnie, ponieważ z czystym sumieniem podjął właściwą decyzję - dodał.

Zabójstwo włoskiego policjanta

Obaj Amerykaniew czasie wakacji we Włoszech w 2019 roku próbowali kupić narkotyki od lokalnego dilera w popularnym punkcie turystycznym w Rzymie. Powiedzieli, że zostali oszukani, ale udało im się wyrwać torbę pośrednikowi, gdy ten próbował uciec.

Elder przyznał się do zabicia Cerciello Regi, ale zarówno on, jak i Natale-Hjorth powiedzieli, że działali w samoobronie, ponieważ myśleli, że dwóch policjantów to bandyci, którzy chcą ich dopaść.