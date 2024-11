Burmistrz miejscowości Ollolai na Sardynii ma kolejny pomysł, jak przyciagnąć nowych mieszkańców. Oferuje domy na sprzedaż za nawet jedno euro, a specjalna oferta skierowana jest tym razem przede wszystkim do obywateli USA.

Znajdująca się na drugiej pod względem wielkości wyspie Morza Śródziemnego - Sardynii wioska Ollolai od dekad walczy ze zmniejszającą się populacją i stara się zachęcić ludzi do zamieszkania w niej. Najnowsza kampania promocyjna ruszyła tuż po wyborach prezydenckich w USA . Gospodarze mają nadzieję, że uda im się przekonać rozczarowanych zwycięstwem Donalda Trumpa Amerykanów do przeprowadzki.

Domy na Sardynii za jedno euro

"Jesteś zmęczony globalną polityką? Szukasz bardziej zrównoważonego stylu życia i nowych możliwości? Nadszedł czas na europejską ucieczkę do oszałamiającego raju, jakim jest Sardynia" - zachęcają na swojej stronie internetowej władze Ollolai. Podkreślają, że miasteczko jest znakomitym miejscem, by odpocząć. Oferują nieruchomości, których ceny zaczynają się już od 1 euro w przypadku tych wymagających remontu i nie przekraczają 100 tys. w przypadku tych gotowych do zamieszkania. Wioska podkreśla, że specjalny zespół przeprowadzi nabywców przez każdy etap zakupu.