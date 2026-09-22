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Świat

Wicepremier przeprasza za swoje rady dotyczące kobiet

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Antonio Tajani
Szef MSZ Włoch Antonio Tajani podczas wizyty w Hiszpanii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: GIUSEPPE LAMI/PAP/EPA
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"Mniej atrakcyjna", w dłuższej spódnicy, ale za to "bardziej godna zaufania" - taką kandydatkę na żonę Antonio Tajani poleciłby młodemu mężczyźnie. Słowa wicepremiera i szefa włoskiej dyplomacji wywołały we Włoszech burzę, a polityk ostatecznie za nie przeprosił. Co powiedział?

Wicepremier Antonio Tajani i lider Forza Italia podczas sobotniego spotkania z sympatykami tej partii podzielił się radą, jaką udzielił swojemu synowi, gdy ten pytał go, jaką kobietę powinien poślubić. Nagranie z wystąpienia szybko obiegło sieć, a wypowiedź polityka wywołała burzę. Skrytykowały go polityczki centrolewicowej opozycji, które uznały jego słowa za przykład mentalności patriarchatu. Negatywnie oceniły ją też największe włoskie gazety.

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Co powiedział Tajani

"Pięknie jest poślubić atrakcyjną dziewczynę. Ale jaki ona ma charakter? Czy miała wielu narzeczonych, rzuciła jakiegoś, przyprawiła komuś rogi?" - mówił podczas partyjnego spotkania Tajani. "I jest druga dziewczyna, może mniej atrakcyjna, ale bardziej godna zaufania, poważniejsza. Taka będzie dobrą matką, zachowa wierność miłości, którą potwierdziła, zawierając małżeństwo. A zatem ja mojemu synowi mówię: wybierz tę drugą. Bo ta, która wydaje ci się atrakcyjna, potem cię zdradzi, cóż, to niedobrze".

Antonio Tajani
Antonio Tajani
Źródło zdjęcia: GIUSEPPE LAMI/PAP/EPA

Na tym jednak nie zakończył. "Ta, która jest miła, ale mniej rzuca się w oczy, jest bardziej stabilna, gwarantuje stabilność domu, stabilność rodziny. Ja wybieram tę miłą, poważną, wiarygodną, która zajmuje się rodziną" - zaznaczył polityk. Stwierdził również, że "poważniejsza dziewczyna nosi dłuższe spódnice niż ta pierwsza".

Tajani przeprasza za wypowiedź

Po fali krytyki szef MSZ Włoch przeprosił w poniedziałek za swoją wypowiedź o kobietach. - Przepraszam, jeśli niektóre osoby poczuły się urażone tym, co powiedziałem, ale nigdy nie miałem zamiaru obrażać kobiet. Nigdy tego nie robiłem; ani w życiu prywatnym, ani w życiu publicznym - oświadczył przebywający w Nowym Jorku Antonio Tajani, cytowany przez agencję Ansa. - Właśnie w obronie praw kobiet mianowałem ambasadorkami w Iranie i Afganistanie dwie kobiety; po to, aby wysłać bardzo jasny sygnał, że na całym świecie nie można deptać praw kobiet. To jeden przykład, a mógłbym podać ich jeszcze sto - dodał szef włoskiej dyplomacji.

Redagował AM

Źródło: PAP, ANSA
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Tagi:
WłochyKobietyGiorgia Meloni
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