Czerwony wąż pełzł po podłodze, wybuchła panika. Wszystkich pasażerów ewakuowano

W pociągu dużych prędkości jadącym do Mediolanu wybuchła panika po tym, jak pasażerowie zauważyli czerwonego węża pełzającego po podłodze w jednym z wagonów. Wszystkich podróżnych ewakuowano, a pociąg dojechał do celu pusty. Niejadowity - jak się później okazało - gad tak się ukrył, że trzeba było rozmontować część wentylacji w wagonie, aby go wydostać.