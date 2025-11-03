Rzym. Zmarł robotnik wydobyty spod gruzów częściowo zawalonej wieży Źródło: Reuters

W rejonie alei przy Koloseum w centrum Rzymu w poniedziałek częściowo runął zabytek - zbudowana w 1238 roku wieża Torre dei Conti, znajdująca się w pobliżu alei Fori Imperiali i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza. Prowadzone w niej były prace remontowe i konserwacyjne.

Rzym. Runęła zabytkowa wieża Torre dei Conti Źródło: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Wieża częściowo zawaliła się około godziny 11.30, jak donosiła gazeta "La Stampa". Gdy po pierwszym zawaleniu się części konstrukcji rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem strażaków, godzinę później runął kolejny jej fragment. Nad zabytkiem uniosła się ogromna chmura pyłu. Przystąpiono do operacji niesienia pomocy jednej osobie uwięzionej pod gruzami.

W poniedziałek po południu lokalne media informowały, że rannych zostało łącznie czterech robotników, z czego jeden trafił do szpitala w stanie krytycznym. Agencja Ansa podała później, że w nocy z poniedziałku na wtorek w szpitalu w Rzymie zmarł ciężko ranny robotnik.

Pracujący na miejscu strażacy nie odnieśli obrażeń. Na miejsce przybył minister kultury Alessandro Giuli. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.

