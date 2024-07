Włoskie media informują o tragedii, do której doszło w poniedziałek około godz. 23:00 w Neapolu w dzielnicy Scampia. Stacja Rai News podaje, że zawalił się mieszczący się na trzecim piętrze balkon w budynku należącym do kompleksu mieszkalnego Vela Celeste, w wyniku czego uszkodzone zostały też balkony na niższych dwóch piętrach.

Nie wiadomo ile dokładnie osób znajdowało się na balkonach, ale według przekazywanych informacji w zdarzeniu zginęły dwie osoby - 29-letni mężczyzna na miejscu i 35-latka, która zmarła w szpitalu. Wśród 13 osób rannych jest siedmioro dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat. Dwoje z nich jest w poważnym stanie.

Katastrofa budowlana w Neapolu

Według Rai News budynek, w którym doszło do tragedii, to jeden z wybudowanych na przełomie lat 60. i 70. bloków socjalnych, które z biegiem lat stały się synonimem problemów społecznych - przestępczości i handlu narkotykami Miasto podjęło decyzję o rewitalizacji dzielnicy poprzez wyburzenie większości z tych budynków albo ich remont.

"Przykro mi z powodu tego, co stało się wieczorem w Scampii. Ściśle monitorujemy operację ratunkową, a nasze służby są na miejscu w celu udzielenia pomocy. To tragedia, która wiąże się z bólem i refleksją, ale to nie przeszkodzi w odbudowie dzielnicy" - napisał w serwisie X burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi.