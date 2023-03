Szesnastolatek miał zawał serca na wyciągu krzesełkowym. Nie udało się go uratować

Dziennik wyjaśnia, że po dotarciu wyciągu na szczyt akcję ratunkową przejęli ratownicy medyczni. Po trwającej ok. 35 minut akcji reanimacyjnej udało się przywrócić u 16-latka funkcje życiowe. Matteo Genta został przetransportowany helikopterem do szpitala Molinette w Turynie. Spędził tam cztery dni. Jak podają media, w czwartek stwierdzono zgon nastolatka.

Zmarły 16-latek pochodził spod Turynu

Według portalu Torinoggi.it Matteo Genta na co dzień mieszkał w Chieri, a do liceum uczęszczał w pobliskim Moncalieri. Obie te miejscowości znajdują się na przedmieściach Turynu, w regionie Piemont. Portal informuje, że do oddalonego od tego miasta o ok. 90 kilometrów Prali nastolatek przyjechał na weekend, by odwiedzić przyjaciela. To właśnie z nim feralnego dnia miał wybrać się na narty.