Szefowie cosa nostry wyszli na wolność. "Śmiertelny cios w walce z mafią"

Ponad 20 wysoko postawionych członków cosa nostry wyszło w ciągu trzech ostatnich miesięcy z więzienia dzięki "dobremu sprawowaniu". Najbliżsi ofiar sycylijskiej mafii są tym oburzeni. - To śmiertelny cios w walce z mafią - mówi Salvatore Borsellino, brat legendarnego sędziego Paola Borsellino, którego cosa nostra zamordowała w 1992 roku.

Ponad 20 wysoko postawionych członków cosa nostry - niektórzy sprawowali w niej funkcje kierownicze - wyszło w ciągu ostatnich trzech miesięcy z włoskich więzień na wolność. Jak informuje "Guardian", większość z nich nigdy nie wyparła się sycylijskiej mafii i zawsze konsekwentnie odmawiała współpracy z wymiarem sprawiedliwości, a zwolnieni zostali m.in. dzięki "dobremu sprawowaniu". Rodziny ofiar cosa nostry sprzeciwiają się wypuszczeniu członków organizacji z więzień. - Zwolnienie z więzień gangsterów, którzy zawsze odmawiali współpracy z wymiarem sprawiedliwości, jest niezwykle niebezpieczne. To śmiertelny cios w walce z mafią - stwierdził, cytowany przez "Guardiana", Salvatore Borsellino, brat legendarnego sędziego Paola Borsellino, którego cosa nostra zamordowała w 1992 roku. - Ci gangsterzy opuszczą więzienie, aby odzyskać władzę w mafii - dodał. - Co więcej, będą cieszyć się jeszcze większym prestiżem wśród członków mafii i tych, którzy wspierają cosa nostrę, ponieważ będą się chwalić, że będąc w więzieniu, nigdy nic nie mówili ani nie wymieniali nazwisk innych członków organizacji - podkreślił. Natomiast Nino Morana Agostino, siostrzeniec policjanta Nina Agostino, który został zastrzelony w 1989 roku wraz ze swoją żoną Idą, będącą w piątym miesiącu ciąży, powiedział w rozmowie z dziennikiem "La Repubblica", że "uwolnienie ich wysyła zły sygnał". - Nie możemy sobie pozwolić na obniżenie czujności w walce z mafią lub jej niedocenianie. Mafiosi, którzy zostali skazani na dożywocie, a teraz wracają na wolność dzięki zwolnieniu warunkowemu, wciąż skrywają mroczne tajemnice dotyczące nierozwiązanych morderstw mafijnych, do których cały czas nie chcą się przyznać - dodał.