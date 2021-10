Rzym. Pożar mostu Ponte dell'Industria

Rzymski most Ponte dell'Industria - znany lepiej jako Ponte di Ferro - w sobotnią noc stanął w ogniu. Konstrukcja liczącej ponad 150 lat przeprawy przez Tybr jest poważnie uszkodzona, niektóre jej elementy wpadły do rzeki. Do zdarzenia doszło tuż przed niedzielnymi wyborami na nowego burmistrza Rzymu. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn pożaru.