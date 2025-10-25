Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spadł z muru Panteonu, nie żyje

Panteon Rzym zabytek Włochy
Turyści w kolejce do Panteonu w Rzymie (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters Archiwum
70-letni japoński turysta zginął koło rzymskiego Panteonu - podały włoskie media. Mężczyzna miał spaść z muru i zginąć na miejscu.

Według włoskich mediów 70-letni japoński turysta spadł w piątek wieczorem z wysokości 7 metrów, z muru otaczającego słynny zabytek. Siada tam wielu turystów, nie zważając na to, że nie jest to bezpieczne miejsce.

Panteon w Rzymie
Panteon w Rzymie
Źródło: Shutterstock

Stołeczne media podają, że na pomoc mężczyźnie przybył zespół pogotowia ratunkowego, który stwierdził zgon na miejscu.

Córka świadkiem zdarzenia

Nie wiadomo, jak doszło do wypadku, ale nie wyklucza się, że mężczyzna albo stracił równowagę, bo się źle poczuł, albo bardzo się przechylił podczas robienia selfie i spadł do fosy na kamienną powierzchnię. Świadkiem zdarzenia była jego córka.

Panteon jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Wiecznym Mieście. Wielu turystów siada na murku wokół świątyni, by tam odpocząć lub coś zjeść.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kris

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WłochyRzymWypadek
Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
Marcin Kierwiński
Kierwiński: jeżeli będę mógł skorzystać z uprawnień, zrobię to bez wahania
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy
Polska
imageTitle
Świetny występ Kamila Grabary w Bundeslidze
EUROSPORT
Tomasiak
Młody polski skoczek zaimponował w Klingenthalu
EUROSPORT
Donald Trump
Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp
Świat
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
METEO
Jacek Kurski
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Polska
imageTitle
Fissette podsumował rok pracy ze Świątek
EUROSPORT
Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę
Świat
Wypadek
Uderzył w barierę i zderzył się z innym autem. Dwie osoby nie żyją
Kielce
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
WARSZAWA
imageTitle
Krychowiak wrócił po latach. To był ostatni mecz w karierze?
EUROSPORT
Pakistańskie służby bezpieczeństwa
Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem
Świat
Tallin, Estonia
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Tatiana Serwetnyk
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
METEO
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
BIZNES
shutterstock_674630287
Mieli nie bronić parlamentu na Krymie, bo "było takie zalecenie Merkel"
Świat
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tragiczny wypadek w rejonie przejścia granicznego w Hrebennem
Wypadek przed przejściem granicznym, nie żyje kierowca
Lublin
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Polska Agencja Kosmiczna
Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica