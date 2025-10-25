Spadł z muru Panteonu, nie żyje

Turyści w kolejce do Panteonu w Rzymie (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters Archiwum

Według włoskich mediów 70-letni japoński turysta spadł w piątek wieczorem z wysokości 7 metrów, z muru otaczającego słynny zabytek. Siada tam wielu turystów, nie zważając na to, że nie jest to bezpieczne miejsce.

Panteon w Rzymie Źródło: Shutterstock

Stołeczne media podają, że na pomoc mężczyźnie przybył zespół pogotowia ratunkowego, który stwierdził zgon na miejscu.

Córka świadkiem zdarzenia

Nie wiadomo, jak doszło do wypadku, ale nie wyklucza się, że mężczyzna albo stracił równowagę, bo się źle poczuł, albo bardzo się przechylił podczas robienia selfie i spadł do fosy na kamienną powierzchnię. Świadkiem zdarzenia była jego córka.

Panteon jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Wiecznym Mieście. Wielu turystów siada na murku wokół świątyni, by tam odpocząć lub coś zjeść.

