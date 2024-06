Szczyt G7. Głównym tematem dwie wojny

Po południu rozmowy będą się koncentrować wokół Ukrainy. W tych obradach weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. W środę doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa, Jake Sullivan, poinformował w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego Air Force One o zakończeniu negocjacji z Ukrainą w sprawie dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. Przekazał, że w czwartek na forum G7 dojdzie do jej podpisania. Umowa ma "wyłożyć ramy tego, jak będziemy współpracować z Ukrainą i innymi sojusznikami, by zagwarantować, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, zarówno jeśli chodzi o fizyczne zdolności, jak i wywiadowcze i inne". - Podpisując tę umowę wyślemy też Rosji sygnał o naszej determinacji. Jeśli Władimir Putin myśli, że przezwycięży koalicję wspierającą Ukrainę, to się myli - dodał. Zaznaczył też, że taka umowa będzie obejmować zobowiązanie do współpracy z Kongresem w zakresie finansowania Ukrainy, ale nie będzie nakładać obowiązku użycia sił amerykańskich na jej terytorium. Zgodnie z zapowiedzią Białego Domu Biden i Zełenski podczas szczytu wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej.