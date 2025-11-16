Palazzo Piacentini, siedziba włoskiego Ministerstwa Firm i Made in Italy Źródło: REPORT/Shutterstock

Szef wydziału do spraw przemysłu we władzach regionu Sardynia Emanuele Cani potknął się na wyłożonych czerwonym dywanem schodach we włoskim ministerstwie w Palazzo Piacentini i uderzył głową w jedną z części witraża zatytułowanego "Karta Pracy" z 1932 roku autorstwa znanego malarza Mario Sironi (1885-1961).

Polityk niemal wypadł z okna

Całe zdarzenie trwało kilka sekund. Emanuele Cani stracił równowagę na schodach i z całych sił uderzył w skrzydło witraża, niemal wypadając na zewnątrz budynku. Zatrzymał się na parapecie, gdy połowa jego korpusu była już za oknem. Mężczyzna odniósł obrażenia w tym wypadku, który mógł skończyć się jeszcze gorzej. "Cudem uszedł z życiem" - podkreślają włoskie media, publikując mrożące krew w żyłach nagranie.

Assessore della Sardegna inciampa al ministero e sfonda una preziosa vetrata del Sironi



Witraż "Karta Pracy" nawiązuje do reformy rynku pracy z 1927 roku. Został niedawno odrestaurowany, a jego wartość szacowana jest na miliony euro.

- Zniszczenia są nieodwracalne - przyznała wnuczka twórcy witraża i kuratorka jego archiwum Romana Simoni. Wyraziła nadzieję, że rozbita część witraża zostanie odtworzona.

Ekspert Renzo Cappelletti, specjalizujący się w konserwacji zabytkowych malowideł na szkle, ocenił, że w tym przypadku odtworzenie witrażu będzie kosztować około 30-40 tysięcy euro.