Świat

Polityk potknął się na schodach, rozbił cenny witraż i niemal wypadł z okna

Palazzo Piacentini, siedziba włoskiego Ministerstwa Firm i Made in Italy
Palazzo Piacentini, siedziba włoskiego Ministerstwa Firm i Made in Italy
Źródło: REPORT/Shutterstock
Przedstawiciel władz Sardynii potknął się na schodach i uderzył głową w zabytkowy witraż w Palazzo Piacentini, rzymskiej siedzibie włoskiego Ministerstwa Firm i Made in Italy. Cenne dzieło zostało całkowicie zniszczone, a polityk poważnie ranny.

Szef wydziału do spraw przemysłu we władzach regionu Sardynia Emanuele Cani potknął się na wyłożonych czerwonym dywanem schodach we włoskim ministerstwie w Palazzo Piacentini i uderzył głową w jedną z części witraża zatytułowanego "Karta Pracy" z 1932 roku autorstwa znanego malarza Mario Sironi (1885-1961).

Polityk niemal wypadł z okna

Całe zdarzenie trwało kilka sekund. Emanuele Cani stracił równowagę na schodach i z całych sił uderzył w skrzydło witraża, niemal wypadając na zewnątrz budynku. Zatrzymał się na parapecie, gdy połowa jego korpusu była już za oknem. Mężczyzna odniósł obrażenia w tym wypadku, który mógł skończyć się jeszcze gorzej. "Cudem uszedł z życiem" - podkreślają włoskie media, publikując mrożące krew w żyłach nagranie.

Witraż "Karta Pracy" nawiązuje do reformy rynku pracy z 1927 roku. Został niedawno odrestaurowany, a jego wartość szacowana jest na miliony euro.

- Zniszczenia są nieodwracalne - przyznała wnuczka twórcy witraża i kuratorka jego archiwum Romana Simoni. Wyraziła nadzieję, że rozbita część witraża zostanie odtworzona.

Ekspert Renzo Cappelletti, specjalizujący się w konserwacji zabytkowych malowideł na szkle, ocenił, że w tym przypadku odtworzenie witrażu będzie kosztować około 30-40 tysięcy euro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja ratunkowa
Zmarł robotnik wydobyty spod gruzów zawalonej wieży
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Koloseum
Makabryczny wypadek przy Koloseum

Autorka/Autor: fil/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: REPORT/Shutterstock

