Superjacht Szeherezada skonfiskowany przez włoskie władze

Włoski rząd zarządził konfiskatę wartego około 700 milionów dolarów superjachtu Szeherezada, który w mediach był łączony z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jacht od września był remontowany we włoskim porcie Marina di Carrara, ale ostatnie działania przy nabrzeżu sugerowały, że załoga może przygotowywać się do wypłynięcia w morze.

Szeherezada to jeden z 20 największych jachtów na świecie. Elegancki, sześciopokładowy statek ma dwa lądowiska dla helikopterów i może pomieścić do 18 gości i 40 członków załogi. Jest wart około 700 milionów dolarów. Media łączą go z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. W piątek włoski rząd zarządził jego konfiskatę.