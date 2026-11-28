Świat Włochy mogą zmienić prawo łowieckie. Kontrowersyjny projekt ustawy "strzelaj do wszystkiego"

Włochy rozważają liberalizację prawa łowieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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W naturze sokół wędrowny to jeden z najszybszych ptaków na świecie. W trakcie polowania potrafi osiągnąć prędkość nawet 300 km/h. Przed człowiekiem nie zdoła go jednak uchronić ani imponująca prędkość, ani ścisła ochrona gatunkowa.

- W lasach, na polach i terenach wiejskich codziennie znajdujemy zwierzęta: od nielegalnie postrzelonych ptaków drapieżnych przez gatunki chronione, których nie sposób pomylić ze zwierzyną łowną, aż po niezwykłe i majestatyczne stworzenia jak bociany, zabijane wyłącznie dla sportu lub rozrywki - zwraca uwagę Alessandro Polinori, prezes włoskiej Ligi Ochrony Ptaków (LIPU).

Nie wszystkie ptaki, które trafiają do położonego w Rzymie ośrodka leczniczego dla zwierząt, odzyskają kiedykolwiek zdolność do latania. Tymczasem we włoskim parlamencie trwa debata nad tym, jak dać myśliwym jeszcze więcej swobody.

Włochy rozważają liberalizację prawa łowieckiego Źródło zdjęcia: Reuters

- Tak zwany projekt ustawy "strzelaj do wszystkiego" ma na celu oddanie włoskiej dzikiej fauny w ręce myśliwych, co stanowi jawne naruszenie europejskiego prawa, w tym dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej - wskazuje Polinori.

Założenia nowego prawa łowieckiego. Polowanie na plażach?

Europejskie prawo wyznacza granice łowiectwa, określa które gatunki, kiedy i na jakich zasadach można odławiać i odstrzeliwać. Za złamanie tych przepisów Włochy mogą odpowiedzieć przed unijnym trybunałem, a ewentualne kary finansowe obciążą kieszenie włoskich podatników.

- To niemal na pewno naraziłoby nasz kraj na kolejne sankcje i niekorzystne wyroki. Co ważniejsze, w żaden sposób nie poprawiłoby sytuacji dzikiej fauny, która już teraz znajduje się pod ogromną presją z powodu kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej - wskazuje prezes LIPU. - Dopuszczenie polowań bez odpowiednich ograniczeń otworzyłoby jedynie drogę do codziennej rzezi na masową skalę - dodaje.

To największa od ponad trzech dekad planowana reforma włoskiego prawa łowieckiego. Zakłada ona między innymi wydłużenie sezonów polowań, a także rozszerzenie terenów łowieckich między innymi o plaże. Na liście gatunków łownych miałyby się znaleźć niektóre pozostające dotychczas pod ochroną.

- Projekt przywróciłby również barbarzyńskie praktyki, takie jak wykorzystywanie żywych ptaków jako wabików. Małe ptaki są zmuszane do spędzania całego życia w ciasnych klatkach. W cieplejszych miesiącach trzyma się je w ciemności, a wraz z rozpoczęciem sezonu łowieckiego, wystawia się na światło, by swoim śpiewem przyciągały dzikie ptaki - opisuje Polinori.

To, co obrońcy zwierząt nazywają powrotem do przeszłości, środowiska łowieckie przedstawiają jako krok w stronę nowoczesności. - Obecna ustawa pochodzi z 1992 roku, więc jest sprzed 34 lat - mówi prezes włoskiej federacji łowieckiej Massimo Buconi. - Świat się zmienił, podobnie jak rzeczywistość we Włoszech - uważa.

Włosi przeciwni działalności myśliwych

Za zmianami opowiada się także część rolników. Jednym z ich głównych argumentów są szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. - Polowania przedstawia się w taki sposób, jakby ich zakazanie miało rozwiązać problemy środowiskowe. Zakaz polowań mógłby zapobiec odstrzałowi pewnego odsetka zwierząt, ale legalne polowania obejmują zazwyczaj od jednego do pięciu procent danej populacji dzikich zwierząt - wskazuje Buconi.

I choć we Włoszech jest około 430 tysięcy zarejestrowanych myśliwych, sondaże pokazują, że znaczna część społeczeństwa chce ograniczenia ich działalności. 39 procent Włochów opowiada się za całkowitym zakazem polowań lub ich znacznym ograniczeniem. Kolejne 32 procent uważa, że powinny być one dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście służą regulowaniu populacji dzikich zwierząt.

- To niedopuszczalne, by dla przyjemności kilkuset osób uchwalono ustawę, która nie tylko doprowadzi do zabijania niezliczonych niewinnych zwierząt, ale również uderzy w zdecydowaną większość Włochów sprzeciwiających się tej brutalnej archaicznej praktyce, która powinna odejść do historii - stwierdza prezes WWF Włochy Luciano Di Tizio.

Projekt przeszedł już przez włoski Senat. Teraz zajmuje się nim Izba Deputowanych. Daty głosowania jeszcze nie wyznaczono.