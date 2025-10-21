Trump zamieścił wpis o Meloni. Opozycja domaga się wyjaśnień

Trump o Meloni: Jest piękną młodą kobietą Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA w niedzielę zamieścił na portalu Truth Social wpis swojej zwolenniczki sprzed kilku dni z serwisu X. Kobieta twierdziła w nim, że premier Włoch wyłamuje się z szeregu UE i będzie sama negocjować umowę handlową z USA, bez udziału Brukseli. W wideo towarzyszącym temu wpisowi jest też informacja o tym, że Giorgia Meloni (jej nazwisko w nagraniu podawane jest z błędami jako Maloney) gotowa jest zmniejszyć poparcie dla Kijowa. "Bravo Meloni! To jest genialny krok" - głosi wpis internautki.

Reakcja włoskiej opozycji

Wpis i podanie go dalej przez Trumpa wywołało ostrą reakcję włoskiej opozycji i żądania wyjaśnień. "Czy to prawda, że Włochy będą bezpośrednio negocjować ze Stanami Zjednoczonymi cła na makaron, i czy to prawda, że Włochy są zainteresowane zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy?" - pytała w poniedziałek w oświadczeniu deputowana Chiara Braga z centrolewicowej Partii Demokratycznej.

Pisząc o cłach na makaron, Braga odnosiła się do niedawnych doniesień, że amerykańskie cła na ten włoski produkt mogą wzrosnąć do około 110 proc. "Słowa prezydenta Trumpa zostawiają mało miejsca na interpretację" - dodała. Braga oświadczyła w imieniu swojego ugrupowania, że Meloni musi wyjaśnić, po której stronie są Włochy.

"Wpis opublikowany przez Donalda Trumpa, w którym ogłasza, że Meloni zamierza zerwać z UE w sprawie ceł i wycofać wsparcie dla Ukrainy, jest niezwykle poważny" - ocenił Piero De Luca również z Partii Demokratycznej, cytowany przez Rai News. Jego zdaniem takie twierdzenia "należy natychmiast zdementować". Również Luana Zanella z koalicji AVS (partia Zielona Europa) wyraziła nadzieję, że premier Meloni szybko odniesie się do sprawy. "Domagamy się transparentności" - podkreśliła.

"Negocjacje prowadzi Komisja Europejska"

Źródła w kancelarii Meloni, Palazzo Chigi, cytowane przez włoskie media, podkreśliły, że "negocjacje handlowe, jak wiadomo, prowadzi Komisja Europejska, ponieważ leżą one w wyłącznej kompetencji Unii". Dodano, że "od pewnego czasu trwają natomiast dwustronne rozmowy, które uzupełniają działania Komisji", dotyczące proponowanych przez amerykański Departament Handlu ceł dla niektórych włoskich producentów makaronu.

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani pytany przez dziennikarzy o tę sprawę odparł: - My zawsze pracowaliśmy z UE i dzięki Włochom można było zrobić kilka ważnych kroków naprzód.

Zapewnił, że strona włoska "w doskonałej zgodzie" pracuje z unijnym komisarzem do spraw handlu Marosem Sefcoviciem.