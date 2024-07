Amerykanin skazany za morderstwo włoskiego policjanta trafił do aresztu domowego

Amerykański turysta - skazany i osadzony w więzieniu za morderstwo funkcjonariusza policji w Rzymie – został w poniedziałek przeniesiony do aresztu domowego. Wdowa po policjancie uznała decyzję włoskiego sądu za "całkowicie szokującą".

"Szokująca" decyzja włoskiego sądu

Zabójstwo włoskiego policjanta

Obaj Amerykanie w czasie wakacji we Włoszech w 2019 roku próbowali kupić narkotyki od lokalnego dilera w popularnym punkcie turystycznym w Rzymie. Powiedzieli, że zostali oszukani, ale udało im się wyrwać torbę pośrednikowi, gdy ten próbował uciec.

Elder przyznał się do zabicia Cerciello Regi, ale zarówno on, jak i Natale-Hjorth powiedzieli, że działali w samoobronie, ponieważ myśleli, że dwóch policjantów to bandyci, którzy chcą ich dopaść.