Zabił ojca, by chronić matkę. Sąd uniewinnił Alexa

Sąd w Turynie uniewinnił Alexa Pompę, 20-latka oskarżonego o zabójstwo swojego ojca. Chłopak zadał mężczyźnie 35 ciosów nożami kuchennymi chwilę po tym jak ten rzucił się na jego matkę. "Tamtego dnia krążył po domu i powtarzał, że nas wszystkich poćwiartuje" - zeznawał Pompa, mówiąc o swoim ojcu i godzinach poprzedzających tragedię. Prokurator wnioskował o 14 lat pozbawienia wolności, ale sędzia prowadząca sprawę ostatecznie uznała, że "czyn ten nie stanowił przestępstwa". - Alex uratował nas od śmierci - powiedział po wyroku jego brat, Loris.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Alex zabił ojca 30 kwietnia 2020 roku. Śledczy dowiedli, że użył do tego sześciu różnych noży. Pompa, co później zeznał przed sądem, działał pod wpływem ogromnych emocji i "z samego czynu nic nie pamięta", ale natychmiast wezwał na miejsce służby i od razu oddał się w ręce karabinierów.

Rodzina mieszkała w bloku przy ulicy De Amicis w Collegno, niedaleko Turynu. Proces w tej sprawie toczył się przed sądem w Turynie. - To dobry, młody człowiek, porządny i pilny uczeń - przyznawał prokurator Alessandro Aghemo, co cytował dziennik "La Stampa". - Ale jestem zmuszony wnioskować o karę 14 lat więzienia. Kodeks karny nie pozwala mi okoliczności łagodzących stawiać ponad pokrewieństwo z ofiarą, które jest w tym przypadku okolicznością obciążającą. Tamtego dnia Alex chciał popełnić zabójstwo - mówił prokurator.

Po dokładnej analizie zebranego materiału dowodowego, w tym nagrań audio z awantur domowych, i sześciu godzinach narady na rozprawie kończącej proces, 25 listopada sędzia Alessandra Salvadori ogłosiła jednak, że oczyszcza Alexa ze wszystkich zarzutów, bo tamtego dnia działał w ramach obrony koniecznej, chronił siebie, matkę i brata. - Sąd uznaje oskarżonego Alexa Pompę za niewinnego, z uwagi na to, że zarzucany mu czyn nie stanowił przestępstwa - powiedziała, co cytowały chwilę później włoskie media. Wyrok jest prawomocny.

Mecenas Claudio Strata i Alex Pompa Archiwum prywatne

"Alex uratował nas od śmierci"

Alex stał wtedy tuż obok swojego obrońcy, w pierwszej ławce sali sądowej. Kiedy sędzia skończyła odczytywanie wyroku, mecenas mocno objął chłopaka. Chwilę po tym dobiegli do nich matka i starszy brat.

- Jesteśmy przeszczęśliwi, zasłużyliśmy na to - powtarzała kobieta ze łzami w oczach. - W końcu możemy rozpocząć normalne życie. Powtórzę to jeszcze raz: Alex uratował nas od śmierci - powiedział 23-letni Loris Pompa, jego brat, zebranemu tłumowi dziennikarzy, kiedy Alex, jeszcze w szoku, zbierał myśli. - Nie wiem, co powiedzieć, nie znajduję słów. Potrzebuję chwili, żeby przetrawić to, co się stało - mówił uniewinniony. - Na pewno chciałbym bardzo podziękować sądowi za ten werdykt - powiedział 20-latek.

Więcej zdradził kilka dni później w rozmowie z dziennikiem "La Repubblica". - Wydaje mi się, że kluczowe dla wyroku były taśmy, nagrania audio pokazujące to, co się działo w naszym domu. Mój ojciec był człowiekiem chorym, obsesyjnie zazdrosnym i kontrolował każdy krok mojej matki. Uważam, że potrzebował pomocy specjalisty. Słyszenie na nowo jego głosu na sali sądowej nie było dla mnie łatwe - powiedział dziennikarzowi.

Po lewej Loris Pompa, brat Alexa i świadek tragedii. Po prawej Alex Archiwum rodzinne

Tłumaczył też, że on i jego brat przez ostatnie lata nieustannie pilnowali swojej matki. Bali się o nią do tego stopnia, że gdy jednego nie było w domu, drugi cały czas siedział z nią w jednym pokoju. - Nawet tak proste czynności jak pójście pod prysznic wykonywaliśmy na zmianę, tylko kiedy drugi brat był w mieszkaniu - mówił podczas jednej z rozpraw przed sądem, co przytoczyła telewizja Rai.

Alex wielokrotnie podkreślał, że żałuje tego co zrobił. - Owszem, nie było nam z nim łatwo. Pierwsze akty przemocy wydarzyły się już w dzieciństwie, pamiętam jak znęcał się nad matką. Baliśmy się zgłaszać go na policję, było tylko gorzej. Mimo tego, nigdy nie przestałem kochać tego człowieka jako swojego ojca. (...) Nie było takiego momentu, w którym zdecydowałem, że go zabiję. To był odruch, chwila, której nie pamiętam - opisywał dziennikarzowi "La Repubbliki".

- Teraz chcę wieść normalne życie. Zjeść spokojny obiad, obejrzeć mecz Interu Mediolan. Jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość, drugą szansę jaką dał mi sąd - dodał na koniec wywiadu.

Rodzina mieszkała w bloku przy ulicy Edmondo de Amicis Google Maps

Autor:ww/adso

Źródło: La Stampa, La Repubblica, tvn24.pl