Nie żyje "ojciec tiramisu"

Nie żyje Ado Campeol, właściciel cieszącej się międzynarodową sławą restauracji "Le Beccherie" w Treviso. Tam, pół wieku temu, wymyślono słynny na całym świecie deser tiramisu. Restaurator miał 93 lata.

Luca Zaia, gubernator regionu Wenecja Euganejska napisał na Twitterze: "Treviso straciło kolejną gwiazdę swojej kulinarnej historii". "Aldo, jego długa działalność jako restauratora i Beccherie wpisali się w dekady najlepszej tradycji Treviso" - dodał.

Deser, który stał się symbolem

Rodzina Campeol otworzyła restaurację "La Beccherie" w 1939 roku. Ado Campeolo przejął rodzinny biznes po zakończeniu drugiej wojny światowej. Właśnie tam, pół wieku temu opracowano recepturę deseru, który najpierw podbił serca Włochów, a potem ludzi na całym świecie.

Chodzi o tiramisu - deser, który składa się z biszkoptu nasączonego espresso, kremu z sera mascarpone, żółtek jaj kurzych i cukru oraz posypki z gorzkiej czekolady. Podawany na zimno deser został wymyślony przez żonę Ado Campeolo oraz szefa jego kuchni - Roberto Linguanotto.

Danie zostało dodane do menu lokalu w 1972 roku, jednak rodzina nigdy go nie opatentowała. Proste, ale bogate w smaku ciasto, o delikatnej i puszystej konsystencji szybko zyskało ogromną popularność nie tylko we Włoszech, ale także i zagranicą. Dziś stanowi jeden z podstawowych deserów kuchni włoskiej.

Przepis z przypadku

Linguanotto ujawnił po latach, że słynny deser powstał całkowicie przypadkiem. Ponoć był wynikiem "wypadku" podczas przygotowania lodów waniliowych.

Szef kuchni opowiadał, że chcąc ratować sytuację, dodał do miski z jajkami i cukrem odrobinę serka mascarpone. Gdy pochylił się nad mieszaniną, poczuł przyjemny, słodki zapach. Zawołał wtedy żonę właściciela restauracji, by zapytać o jej zdanie. Następnie razem z nią udoskonalił deser, dodając do niego biszkopty nasączone kawą.

Swoje wspólne dzieło nazwali "tireme su", co po włosku oznacza "popraw mi humor".

Jak pisze BBC, do dziś toczą się spory dotyczące pochodzenia tiramisu. Mimo to powszechnie przyjmuje się, że deser "narodził się" w kuchni Ado Campeolo.

"Koniec fragmentu historii Treviso"

"La Beccheri" została zamknięta w 2014 roku. Capeolo tłumaczył, że musiał podjąć tę trudną decyzję, ponieważ nie mógł utrzymać się na rynku w sytuacji, gdy zdecydowana większość ludzi ma coraz gorsze nawyki żywieniowe: je tanio i w pośpiechu.

Zamknięcie "Le Beccherie" przyjął z żalem gubernator regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia, który zabiegał o to, by oryginalny przysmak Ado Campeol otrzymał chroniony prawnie certyfikat regionalnego specjału. - To koniec fragmentu historii Treviso - oświadczył wówczas Zaia.

Dziennik "La Repubblica" pisał, że największe zdziwienie decyzją o zamknięciu miejsca narodzin tiramisu wyrażali Japończycy. W ich kraju deser ten uważany jest wręcz za kultowy.

