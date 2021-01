Podjęła internetowe wyzwanie, przypłaciła je życiem. "Nie mieliśmy pojęcia, że bierze udział w jakiejś grze"

Dziś to głównie w sieci kręci się ich świat i właśnie tam dzieciom i młodzieży najłatwiej wpaść w sieć niebezpieczeństw. - Szczególnie teraz w dobie pandemii czas korzystania z internetu rośnie i w tym internecie dzieją się rzeczy zagrażające bezpieczeństwu dzieci - zwraca uwagę Łukasz Wojtasik, związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Internetowe wyzwanie doprowadziło do tragedii

Większość rodziców nie zwraca uwagi na to, co ich dzieci oglądają w internecie

Jedno z wyzwań we Włoszech doprowadziło do tragedii. 10-letnia Antonella została znaleziona nieprzytomna w łazience. Kiedy wykonywała zadanie, zatrzymało się jej serce. Dziewczynka zmarła. Sprawę opisują media na całym świecie. - O niczym nie wiedzieliśmy. Nie mieliśmy pojęcia, że nasza córka bierze udział w jakiejś grze. Myśleliśmy, że tylko tańczy i ogląda teledyski - mówi ojciec Antonelli Sicomero.

Łukasz Wojtasik zwraca uwagę, że "większość dzieci korzysta z sieci bez jakiegokolwiek komentarza osoby dorosłej". Przez to nie potrafią odróżnić dobra od zła ani dostrzec potencjalnego zagrożenia, a dzisiaj internautami są już kilkuletnie dzieci. - Jeżeli rodzic już chce dać dziecku telefon z internetem, to musi wziąć na siebie rolę strażnika - podkreśla Maciej Dębski.

"Najważniejsze, że dziecko widzi, że jest przedmiotem zainteresowania"

- Nazywanie po imieniu tego, co jest fake newsem, co jest challenge'em, dlaczego to jest zagrażające, dlaczego nie należy naśladować patonadwaców prezentujących w sieci patologiczne treści, a dzieci bezkrytycznie je naśladują dlatego, żeby zaistnieć, ale też dlatego, że nikt im nie powiedział, że to jest złe - wylicza Łukasz Wojtasik.